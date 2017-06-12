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«تشريعية البرلمان» تواصل مناقشة «تيران وصنافير»

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«تشريعية البرلمان» تواصل مناقشة «تيران وصنافير» «تشريعية البرلمان» تواصل مناقشة «تيران وصنافير»

التحرير

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 تواصل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس. 

من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم حضور عدد آخر من الخبراء والفنيين للإدلاء بشهادتهم حول ملكية الجزيرتين. 

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كانت اللجنة قد بدأت أمس، الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة الاتفاقية، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ووزير مجلس النواب عمر مروان، وعدد من الفنيين والمختصين. 

وأعلن عبد العال خلال جلسة أمس، استمرار مناقشة الاتفاقية على أن يعقد اجتماع اللجنة المقبل اليوم الإثنين، وشهد اجتماع اللجنة أمس حالة من الشد والجذب بين نواب ٢٥-٣٠ ونواب ائتلاف دعم بسبب موقف كل منهم من الاتفاقية

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التحرير

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