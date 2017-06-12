المالية تعلن الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي.. والدولة تتحمل 40 مليار جنيه

التحرير

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أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية المُحددة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأشار معيط في تصريحات لـ«التحرير» إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدراسة نهاية الشهر الجاري، على أن يتم مراجعتها كل 5 سنوات لتحديد التكلفة المالية الجديدة لضمان استدامة تمويل المشروع.

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ويراجع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة القانون حاليا قبل عرضه على مجلس النواب قريبًا.

وأكد معيط أن الدولة تتحمل نحو 40% من إجمالي التكلفة المالية المحددة لتطبيق القانون الجديد والتي تتراوح ما بين 70 و80 مليار جنيه، حيث تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنويا، بالإضافة إلى 17 مليون أخرى من غير الخاضعين للتأمين الصحى، وبالتالي يصبح إجمالى متوسط ما تتحمله الموازنة العامة لتمويل القانون الجديد حوالى 40 مليار جنيه تقريبا.