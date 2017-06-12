أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المالية تعلن الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي.. والدولة تتحمل 40 مليار جنيه

Google+ Print
المالية تعلن الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي.. والدولة تتحمل 40 مليار جنيه المالية تعلن الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي.. والدولة تتحمل 40 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية المُحددة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأشار معيط في تصريحات لـ«التحرير» إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدراسة نهاية الشهر الجاري، على أن يتم مراجعتها كل 5 سنوات لتحديد التكلفة المالية الجديدة لضمان استدامة تمويل المشروع.

شاهد أيضا

ويراجع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة القانون حاليا قبل عرضه على مجلس النواب قريبًا.

وأكد معيط أن الدولة تتحمل نحو 40% من إجمالي التكلفة المالية المحددة لتطبيق القانون الجديد والتي تتراوح ما بين 70 و80 مليار جنيه، حيث تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنويا، بالإضافة إلى 17 مليون أخرى من غير الخاضعين للتأمين الصحى، وبالتالي يصبح إجمالى متوسط ما تتحمله الموازنة العامة لتمويل القانون الجديد حوالى 40 مليار جنيه تقريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟

عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟

عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير

عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير