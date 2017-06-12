السيسي من ألمانيا: نعمل على تحفيف آثار التضخم لبرنامج الإصلاح

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استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه في اليوم الأول، زيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية، واستقبل، اليوم الإثنين، بريجيتا تسيبريس، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية.

وأشاد السيسي، خلال اللقاء، مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخما كبيرا، معربا عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.

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واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.

كما أكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.