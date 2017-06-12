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«أوقاف الإسكندرية» تعلن أسماء 208 مسجد للاعتكاف

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«أوقاف الإسكندرية» تعلن أسماء 208 مسجد للاعتكاف «أوقاف الإسكندرية» تعلن أسماء 208 مسجد للاعتكاف

التحرير

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قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية حددت 208 مساجد معدة للاعتكاف في رمضان هذا العام، وفق الضوابط والتعليمات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم تطبيقها حرفيا للحرص على بيوت الله وعملا على راحة المواطنين.

وشدد العجمي، على ضرورة أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة.

وأضاف: "يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغائه، وأن يكون المكان مناسبا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين".

وأشار العجمي إلى ضرورة أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل المديرية والوزارة كمسجد مصرح له بالاعتكاف، ولن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفي حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج عن إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات القانونية  اللازمة فورا بكل حسم.

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وتابع أن المديرية راعت التوزيع الجغرافي بحيث يشمل جميع مناطق الإسكندرية، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تنفيذ قواعد الاعتكاف. 

وشدد على أن المديرية خصصت غرفة عمليات رئيسة بديوان عام المديرية، وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة، كما خصصت غرف عمليات متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتدخل الفوري لإزالة أي مخالفة فورا.

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التحرير

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