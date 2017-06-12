«عمال مصر الديمقراطي»: الحكومة مستمرة فى التنكيل بالنقابات المستقلة

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أصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطي بيانًا اليوم الاثنين من جنيف تزامنًا مع حضوره لمؤتمر العمل الدولي، نوه فيه عن آسفه الشديد على إدارج مصر بقائمة الحالات الفردية لمنظمة العمل الدولية والمتعارف عليها إعلاميًا بالقائمة السوداء للدول التي لا تحترم اتفاقياتها الدولية المعنية بحقوق العمال.

وصرح سعد شعبان رئيس الاتحاد أنه قبل أيام قليلة من جلسة مناقشة الحالة المصرية يوم 14 من يونيو الجاري في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا، فإن اتحاد عمال مصر الديمقراطي يود أن يوضح ما سبق وأكد عليه في بيانات سابقة، بأن المسئول الأول عما آلت إليه الأمور هو التعنت غير المفهوم من الحكومة في جلسات التفاوض، وعداء الحكومة للعمال في الوقت ذاته .

وأضاف أن الإصرار الحكومي من قِبَل وزير القوى العاملة على عدم الاستجابة لمطلب تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحريات النقابية والاستمرار في ممارسات التضييق على الحركة النقابية المستقلة بقرارات تعسفية متوالية، هو الذي أدى لمزيد من الضغوط الدولية وإدراج مصر بالقائمة السوداء.

وأشار الاتحاد إلى استجابة الحكومة لبعض التعديلات المتعلقة باعتراضات منظمة العمل الدولية وهو ما يعني التزام الحكومة أمام المنظمة بإجراء تلك التعديلات، إلا أن الاتحاد يهمه أن يؤكد على تمسكه بضرورة تعديل المادة الثانية التي تعترف بوجود النقابات المستقلة ككيانات قانونية ممثلة للعمال، والتي من الواضح أن التعديلات الحكومية مُصرَّة على عدم الاعتراف بها بل وممارساتهم خلال جلسات التفاوض تؤكد على ذلك.

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ونوه الاتحاد إلى أن الوقت الذي كان يجلس ممثلوه للتفاوض تستمر ممارسات التنكيل بالنقابات المستقلة والتي كان أخرها خلال الأيام القليلة الماضية وقف التعامل مع النقابات المستقلة في شركات النقل البحري والضرائب العقارية، وتحويل زينب فؤاد عضو المجلس التنفيذي ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد وعضو لجنة المرأة بالاتحاد العربي إلى التحقيق لمجرد سفرها وحضورها مؤتمر دولي.

كما تم فض اعتصام عمال الأمن الإداري بشركة طرة للاسمنت بالقوة والقبض على 32 عاملًا والحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، والمماطلة في صرف العلاوة التي أقرتها الحكومة أخيرًا لشركات قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات مما يهدد بانفجار عمالي وشيك، وغيرها من الممارسات التي لم تتوقف.

وطالب الاتحاد الحكومة بوقف خصومات اشتراكات النقابات المستقلة واعتماد أختامها والتعامل معها مثل الاتحاد الحكومي.

ويلتقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف ، للتأكيد على انتهاء مصر من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية ومراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.