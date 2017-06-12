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ضبط 635 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط 635 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بأسيوط

12:43 م الإثنين 12 يونيو 2017

ضبط 635 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
شنت مديرية الطب البيطري بأسيوط، اليوم الإثنين، عدة حملات بالاشتراك مع مباحث والرقابة الإدارية والرقابة التجارية وأسفرت عن ضبط 16مخالفة و635 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام.

وقال الدكتور محمد بخيت إبراهيم، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، في بيان صادر عنه، إنه جرى خلال الحملات ضبط 343 كيلو لحوم بلدي ومشتقاتها و9كيلو لحوم مفرومة و118كيلو لحوم مصنعة و41كيلو لحوم مستوردة و46كيلو كبدة و76كيلو دواجن وبانية و12سمان و2كيلو أسماك، موضحاً أن تلك المضبوطات غير صالحه للإستهلاك الآدمي حيث تبين تغيير في الخواص وتحلل بالأنسجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الشهر الماضي تم الكشف على 3368 كيلو لحوم و647دواجن و170كيلو أسماك الموردة للسجن والمستشفيات والمدارس فضلاً عن المرور على 18مجزر على مستوى المحافظة ومتابعة أعمالها .

وأشار إلى التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي عن طريق المرور وتنظيم حملات على عدد من الثلاجات ومحلات السوبر ماركت وأماكن بيع اللحوم المجمدة والدواجن ومحلات الجزارة للحفاظ على صحة المواطنين.

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