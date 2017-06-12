أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. الأوقاف تخصص 208 مساجد للاعتكاف في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. الأوقاف تخصص 208 مساجد للاعتكاف في الإسكندرية

12:40 م الإثنين 12 يونيو 2017

بالأسماء.. الأوقاف تخصص 208 مساجد للاعتكاف في الإسكندرية

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور..أوقاف كفر الشيخ تحيي ذكرى غزوة بدر

    بالصور..أوقاف كفر الشيخ تحيي ذكرى غزوة بدر

    أخبار
  • خصم شهر لإمامين بأوقاف الإسكندرية لتقصيرهما فى العمل

    خصم شهر لإمامين بأوقاف الإسكندرية لتقصيرهما فى العمل

    أخبار

  • "أوقاف المنوفية": إحالة أي إمام يسمح بإقامة مائدة الرحمن بمسجده للتحقيق

    أخبار

  • "أوقاف الأقصر" تلغي اتفاق تبادل خطباء وأئمة مع الأزهر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة

    بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخأخبار

  • الصحف السعودية تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصري

    الصحف تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصريأخبار

  • السعودية تسحب مؤلفات يوسف القرضاوي

    السعودية تسحب مؤلفات يوسف القرضاويأخبار

  • بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفية

    بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفيةأخبار

  • كيف علق الجمهورعلى إعلان

    كيف علق الجمهورعلى إعلان "لما القلب يدق" ..أحمد حلمي ودنيا سمير غانم؟فنون

  • إصدار جديد من واتس آب لهواتف آيفون

    إصدار جديد من واتس آب لهواتف آيفونأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين الهجوم الإرهابي في «القطيف» بالسعودية

مصر تدين الهجوم الإرهابي في «القطيف» بالسعودية

الإخبارية: حجب قناة "بي إن سبورت" في السعودية قريبًا

الإخبارية: حجب قناة "بي إن سبورت" في السعودية قريبًا

السعودية تضاعف الرسوم الجمركية على السجائر

السعودية تضاعف الرسوم الجمركية على السجائر

الأخبار - "تشريعية النواب" تواصل مناقشة إتفاقية تعيين الحدود مع السعودية

الأخبار - "تشريعية النواب" تواصل مناقشة إتفاقية تعيين الحدود مع السعودية