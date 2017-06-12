وزارة الري: 29952 حالة إزالة من على نهر النيل



كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على شبكة الترع والمصارف في مختلف محافظات الجمهورية بلغ 29952 إزالة على نهر النيل و61934 إزالة على منافع الري والترع و 25555 إزالة على المصارف الزراعية.

وقال تقرير الوزارة الذي اطلع عليه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس2017 وحتى الآن بإزالة العديد من حالات التعدى على نهر النيل متنوعة ما بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: محافظة القاهرة (370) إزالة- ومحافظة الجيزة ( 750) إزالة - والقليوبية (660) - والغربية (1889)- والمنوفية (983) - والبحيرة (1010)- وكفر الشيخ (435)- والدقهلية (1573)- ودمياط(7720)- وبنى سويف(368)- والمنيا (1310 )- وأسيوط (300)– وسوهاج (431)- وقنا (229)- والأقصر (284)- وأسوان (317).

وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات وتتم في ظل التعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 عدد (29952) حالة تعدى.

وأكد المهندس السيد على شلبي رئيس قطاع الري، بأن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه قد بلغت (61934) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وأضاف الدكتور عصـــام خليفــــة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة بداءت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 25555 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تنفيذ عدد (6786) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، كما تم تنفيذ عدد(375) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك عدد(4308) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى عدد (2662) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ عدد (4285) إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ عدد (7139) إزالة بإقليم مصر العليا، مشيرا إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.