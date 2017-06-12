حصاد مونديال الشباب| فنزويلا وزامبيا يجذبان الأنظار في تتويج نادر للإنجليز

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اختتمت أمس منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والتي أقيمت في كوريا الجنوبية، حيث نجح المنتخب الإنجليزي من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه على ملعب سوون بالتغلب على فنزويلا في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ونجحت إنجلترا في الصعود على منصات التتويج للمرة الأولى منذ تتويج المنتخب الأول بلقب مونديال 1966 على حساب ألمانيا، وهو اللقب الوحيد في تاريخ الأسود الثلاثة.

واستعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبرز ملامح النسخة رقم 21 من مونديال الشباب في السطور التالية كالأتي:

- البطل

قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية، لم يكن يُنظر إلى المنتخب الإنجليزي بإعتباره أحد المرحشين البارزين للتتويج باللقب، ولكن بعد تصدر الأسود الثلاثة للمجموعة الأولى، أظهر المنتخب الإنجليزي جودة كبيرة في المبارايات من خلال مزيج مميز من الصلابة الدفاعية ومن خلفهم فريدي وودمان في حراسة المرمى وهو اللاعب الذي حصل على القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة إلى جانب المهارات العالية في خط الهجوم بقيادة دومينيك سولانكي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

- البلد المضيف

بدأت كوريا الجنوبية البطولة بقوة كبيرة من خلال اكستاح غينيا بثلاثية نظيفة ومن ثم التغلب على الأرجنتين بنتيجة 2-1 والتأهل بجدارة إلى الدور التالي، وعلى الرغم من عدم قدرة كوريا في الوصول إلى ربع النهائي كما حققت قبل 4 أعوام في نسخة تركيا 2013 وذلك بعد السقوط أمام البرتغال في دور الـ16، إلا أن البلد المضيف تركت بصمة رائعة في الدور الأول من البطولة.

- المتعة

استحقت فنزويلا الوصول إلى المباراة النهائية بفضل السجل التهديفي المبهر للفريق في البطولة، حيث نجح لاعبوها في تسجيل 14 هدفًا في 7 مباريات عبر 9 لاعبين مختلفين، ولم ينافس فنزويلا في المتعة التهديفية في تلك البطولة أكثر من المنتخب الزامبي الذي سدد لاعبوه 22 كرة على المرمى نجحوا في تسجيل 12 كرة منهم في وصولهم إلى ربع النهائي.

- الإثارة

شهدت نسخة هذا العام تسجيل العديد من الأهداف في الدقائق الأخيرة، حيث تم تسجيل 24 هدفًا من أصل 140 هدفًا شهدتهم البطولة في الدقائق العشر الأخيرة من المباريات، ولعل أبرز تلك الأهداف هو هدف صامويل سوزا لاعب فنزويلا في الدقيقة الأخيرة من نصف النهائي أمام أوروجواي والذي أدرك من خلاله التعادل ودفع المباراة إلى الوقت الإضافي.

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ومن اللافت للنظر أيضا أن 7 مباريات من أصل 16 مباراة لعبت في الأدوار الإقصائية، لم تنتهي في الوقت الأصلي ومن بينهم 3 لقاءات ذهبوا إلى ركلات الترجيح

- أرقام

حقق المنتخب الإنجليزي أفضل إنجاز له في البطولة من خلال التتويج باللقب كما حققت فنزويلا أفضل نتيجة لها أيضا بإحتلال الوصافة وكذلك الحال للمنتخب الإيطالي الذي فاز بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه.

وحققت زامبيا أيضا أفضل مشاركة لها في كأس العالم للشباب بالوصول إلى ربع النهائي، بينما نجحت كل من غينيا وفيتنام في الحصول على أول نقاط في تاريخ مشاركتهم في البطولة إلى جانب تسجيل أول أهداف لهم أيضًا في مشاركتهم الأولى بالبطولة.

وبدوره بات حارس منتخب فنزويلا وويلكر فارينيز أول حارس في التاريخ يسجل هدفًا في البطولة وذلك من خلال علامة الجزاء أمام منتخب فانواتو، وبات اللاعب جوش سارجنت أصغر لاعب أمريكي يسجل هدفًا في تاريخ مشاركات الولايات المتحدة في البطولة وذلك في عمر 17 عامًا، أما هدف ماير بيفان لاعب منتخب نيوزيلندا في شباك هندوراس بعد 45 ثانية هو سادس أسرع هدف في تاريخ البطولة.

- الجوائز الفردية

أفضل لاعب: دومينيك سولانكي (إنجلترا)

هداف البطولة: ريكاردو أورسوليني (إيطاليا، 5 أهداف)

أفضل حارس: فريدي وودمان (إنجلترا)

جائزة اللعب النظيف: المكسيك