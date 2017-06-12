نجم أياكس على رادار إيفرتون في الميركاتو

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يرغب رونالد كومان، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، في ضم الدولي الهولندي، دافي كلاسين، لاعب خط وسط أياكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، اليوم الإثنين.

وأضافت تليجراف، أن رونالد كومان، معجب بما قدمه دافي كلاسين صاحب الـ 24 عامًا، مع أياكس هذا الموسم، خاصة وأنه قاد الفريق للوصل لنهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، علاوة مشاركته في 50 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 12 آخرين.

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن دافي كلاسين صاحب الـ 24 عامًا، سيكلف إيفرتون نحو 26 مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن خريج أكاديمية أياكس قد لعب 132 مباراة مع الفريق الهولندي منذ صعوده للفريق الأول عام 2011، سجل فيهم 45 هدف حتى الآن.