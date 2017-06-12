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لاعب بايرن ميونيخ يعرض نفسه على برشلونة

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لاعب بايرن ميونيخ يعرض نفسه على برشلونة لاعب بايرن ميونيخ يعرض نفسه على برشلونة

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية عالمية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، قد عرض موكله على فريق برشلونة الإسباني من أجل اللعب له.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن مينديز يعرف حاجة برشلونة إلى لاعب خط وسط مميز ليكون خليفة لأندريس إنييستا نجم البلوجرانا الحالي.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن محاولة البرسا لضم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أو البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي.

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ولكن أوضحت «ديلي ستار» أن وكيل سانشيز أخبر برشلونة أن موكله سيكون أقل تكلفة مادية من كلا اللاعبين ولكن بنفس الجودة، خاصة في رغبته المتجددة في الرحيل عن الفريق البافاري لقلة مشاركاته.

جدير بالذكر أن سانشيز لم يشارك سوى في 17 مباراة فقط مع البايرن، رغم أنّه انضم للفريق بعد حصوله على جائزة الفتى الذهبي وأفضل لاعب شاب في يورو 2016.

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التحرير

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