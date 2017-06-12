أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميسي يسقط ورونالدو يتصدر.. أبطال زينوا غلاف «فيفا» عبر الزمان

Google+ Print
ميسي يسقط ورونالدو يتصدر.. أبطال زينوا غلاف «فيفا» عبر الزمان ميسي يسقط ورونالدو يتصدر.. أبطال زينوا غلاف «فيفا» عبر الزمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت القناة الرسمية لشركة «EA sports»، ترويجي للنسخة الجديدة من لعبة «فيفا 18»، والمنتظر طرحها رسميًا في الأسواق بالشهور المقبلة.

وظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، والذي يتصدر غلاف اللعبة هذا العام، في بداية الفيديو، مستعرضًا مهاراته إلى جانب احتفاله الشهير بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد.

«التحرير» يستعرض أبرز النجوم الذين زينوا أغلفة «فيفا» عبر الزمان منذ عام 1994 حتى عام 2018.

1- ديفيد بلات وبيوتر سويركزوسكي

54618-غلاف-1994

تصدر الثنائي الإنجليزي ديفيد بلات، وبيوتر سويركزوسكي غلاف النسخة الأولى للعبة عام 1994.

2- إيريك تورشتفت

63043-غلاف-1995

تصدر الحارس النرويجي إيريك تورشتفت غلاف لعبة فيفا لعام 1995.

3- أندي ليج وإيوان سابو

87842-غلاف-1996

تصدر الثنائي أندي ليج وإيوان سابو غلاف اللعبة لعام 1996.

4- جينولا

 

51350-غلاف-1997

تصدر لاعب الوسط الفرنسي السابق «دافيد جينولا» غلاف لعبة 1997.

 

5- بيكهام

46949-غلاف-1998

تصدر الإنجليزي ديفيد بيكهام غلاف اللعبة لعام 1998.

6- بيركامب

56403-غلاف-1999

تصدر المهاجم الهولندي دينيس بيركامب غلاف اللعبة لعام 1999.

7- كامبل

56140-غلاف-2000

زين النجم الإنجليزي الأسمر المعتزل سول كامبل غلاف اللعبة لعام 2000.

8- سكولز

38953-غلاف-2001

تصدر النجم الإنجليزي بول سكولز -أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد- بول سكولز، غلاف اللعبة لعام 2001.

9- هنري

66520-غلاف-2002

تصدر هنرى تييري غلاف لعبة عام 2002

10- كارلوس وجيجز وديفيدز

75609-غلاف-2003

شاهد أيضا

تصدر الثلاثي البرازيلي روبرتو كارلوس، والإنجليزي وريان جيجز، والهولندي إيدجار ديفيدز غلاف اللعبة لعام 2003.

11- رونالدينيو وهنري وديل بييرو

82425-غلاف-2004

تصدر الثلاثي الفرنسي تييري هنري والبرازيلي رونالدينيو والإيطالي ديل بييرو غلاف اللعبة لعام 2004.

12- فييرا ومورينتس وشيفتشينكو

71685-غلاف-2005

زين الثلاثي الفرنسي باتريك فييرا، والإسباني فرناندو مورينتس، والأوكراني أندري شيفتشينكو
وتشيفتشينكو على غلاف 2005.

13- رونالدينيو وروني

90855-غلاف-2006

زين الثنائي الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، والنجم الإنجليزي وواين روني، مهاجم مانشستر يونايتد، غلاف اللعبة لـ4 أعوام على التوالي (2006 - 2007 - 2008 - 2009).

1160273-غلاف-200874198-غلاف-200975302-غلاف-2007

14- روني ووالكوت ولمبارد

92217-غلاف-2010

تصدر الثلاثي الإنجيليزي واين روني، وثيو والكوت وفرانك لمبارد، غلاف اللعبة لعام 2010.

15- رونى وكاكا

86028-غلاف-2011

تصدر الثنائي الإنجليزي واين روني، والبرازيلي ريكاردو كاكا على غلاف اللعبة لعام 2011.

16- روني وويلشاير

86315-غلاف-2012

زين الثنائي الإنجليزي واين روني وجاك ويلشير، غلاف اللعبة لعام 2012.

17- ميسي

112908-غلاف-2013

تصدر لأول مرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، غلاف اللعبة لعام 2013، وللمرة الثانية على التوالي عام 2014، وأيضًَا لعام 2016.

83837-غلاف-2016

18- ميسي وهازارد

117927-غلاف-2015

تصدر الثنائي ميسي، والبلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي غلاف «فيفا» لعام 2015.

19- رويس

98387-غلاف-2017

تصدر الألماني ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند، غلاف اللعبة لهذا العام 2017.

20- رونالدو

174191-كريستيانو-رونالدو-يتصدر-غلاف-لعبة-البلاى-ستيشن-2018

احتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عرش «فيفا» لأول مرة، على غلاف اللعبة للعام المقبل 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»

فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»