ميسي يسقط ورونالدو يتصدر.. أبطال زينوا غلاف «فيفا» عبر الزمان

التحرير

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نشرت القناة الرسمية لشركة «EA sports»، فيديو ترويجي للنسخة الجديدة من لعبة «فيفا 18»، والمنتظر طرحها رسميًا في الأسواق بالشهور المقبلة.

وظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، والذي يتصدر غلاف اللعبة هذا العام، في بداية الفيديو، مستعرضًا مهاراته إلى جانب احتفاله الشهير بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد.

«التحرير» يستعرض أبرز النجوم الذين زينوا أغلفة «فيفا» عبر الزمان منذ عام 1994 حتى عام 2018.

1- ديفيد بلات وبيوتر سويركزوسكي

تصدر الثنائي الإنجليزي ديفيد بلات، وبيوتر سويركزوسكي غلاف النسخة الأولى للعبة عام 1994.

2- إيريك تورشتفت

تصدر الحارس النرويجي إيريك تورشتفت غلاف لعبة فيفا لعام 1995.

3- أندي ليج وإيوان سابو

تصدر الثنائي أندي ليج وإيوان سابو غلاف اللعبة لعام 1996.

4- جينولا

تصدر لاعب الوسط الفرنسي السابق «دافيد جينولا» غلاف لعبة 1997.

5- بيكهام

تصدر الإنجليزي ديفيد بيكهام غلاف اللعبة لعام 1998.

6- بيركامب

تصدر المهاجم الهولندي دينيس بيركامب غلاف اللعبة لعام 1999.

7- كامبل

زين النجم الإنجليزي الأسمر المعتزل سول كامبل غلاف اللعبة لعام 2000.

8- سكولز

تصدر النجم الإنجليزي بول سكولز -أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد- بول سكولز، غلاف اللعبة لعام 2001.

9- هنري

تصدر هنرى تييري غلاف لعبة عام 2002

10- كارلوس وجيجز وديفيدز

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تصدر الثلاثي البرازيلي روبرتو كارلوس، والإنجليزي وريان جيجز، والهولندي إيدجار ديفيدز غلاف اللعبة لعام 2003.

11- رونالدينيو وهنري وديل بييرو

تصدر الثلاثي الفرنسي تييري هنري والبرازيلي رونالدينيو والإيطالي ديل بييرو غلاف اللعبة لعام 2004.

12- فييرا ومورينتس وشيفتشينكو

زين الثلاثي الفرنسي باتريك فييرا، والإسباني فرناندو مورينتس، والأوكراني أندري شيفتشينكو

وتشيفتشينكو على غلاف 2005.

13- رونالدينيو وروني

زين الثنائي الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، والنجم الإنجليزي وواين روني، مهاجم مانشستر يونايتد، غلاف اللعبة لـ4 أعوام على التوالي (2006 - 2007 - 2008 - 2009).

14- روني ووالكوت ولمبارد

تصدر الثلاثي الإنجيليزي واين روني، وثيو والكوت وفرانك لمبارد، غلاف اللعبة لعام 2010.

15- رونى وكاكا

تصدر الثنائي الإنجليزي واين روني، والبرازيلي ريكاردو كاكا على غلاف اللعبة لعام 2011.

16- روني وويلشاير

زين الثنائي الإنجليزي واين روني وجاك ويلشير، غلاف اللعبة لعام 2012.

17- ميسي

تصدر لأول مرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، غلاف اللعبة لعام 2013، وللمرة الثانية على التوالي عام 2014، وأيضًَا لعام 2016.

18- ميسي وهازارد

تصدر الثنائي ميسي، والبلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي غلاف «فيفا» لعام 2015.

19- رويس

تصدر الألماني ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند، غلاف اللعبة لهذا العام 2017.

20- رونالدو

احتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عرش «فيفا» لأول مرة، على غلاف اللعبة للعام المقبل 2018.