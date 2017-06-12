«كيميتش» مستعد للعب في مركز حراسة المرمى

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أكد متوسط ميدان بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش على استعداده اللعب في أي مركز حتى ولو كان في حراسة المرمى وذلك حسبما نقلت صحيفة "كيكر" الألمانية.

ويتميز اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بقدرته على اللعب في العديد من المراكز من متوسط ميدان الدفاعي إلى مركز الظهير الأيمن وصولًا إلى قلب الدفاع رفقة بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني.

وأوضح كيميتش بأنه لا يهتم بالمركز الذي سيتواجد فيه، مشيرًا إلى أنه إذا خير بين المشاركة في المباريات أو الجلوس على مقاعد البدلاء، فسيختار المشاركة بكل تأكيد في أي مركز حتى لو كان مركز حراسة المرمى.

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وأضاف كيميتش أن بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا يتواجد فيهما العديد من اللاعبين ذوي الخبرة والجودة العالية وهو الأمر الذي يؤثر على مشاركته بشكل أساسي معهما.

والجدير بالذكر أن كيميتش خاض 40 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي ونجح في تسجيل 9 أهداف، ويتواجد في قائمة المنتخب الألماني الذي يستعد للمشاركة في كأس القارات حيث سيخوض أبطال العالم مباراتهم الأولى في المسابقة أمام أستراليا يوم 19 يونيو المقبل.