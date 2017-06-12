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تهرب من «المؤبد» واتهم بالنصب على شباب.. معلومات مثيرة عن «طارق النهري»

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التحرير

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ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهري، في منطقة السيدة زينب، لهروبه من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حكم الحبس جاء بعد اتهامه في حرق المجمع العلمي في أعمال الشغب التي حدثت في عام 2011.

في وسط ذلك لا يعرف الجمهور الكثير عن الفنان طارق النهري.. ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالي:

 1- ولد في 08 أكتوبر 1952، ويبلغ من العمر 64 عامًا.

2- تخرج في كلية التجارة من جامعة أسيوط، ولكن حبه للتمثيل جعله يلتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1987.

3- حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام 1973، ليبدأ حياته ممثلًا في الدراما التليفزيونية.

4- لم يعرف الكثيرون أنه بجانب عمله بالتمثيل يعمل مؤلفا ومخرجا أيضًا وقام بإخراج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل "الغاضبون"، "الكاشي ماشي"، "لو كان دا حلم"، وكتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التليفزيونية منها "الأب الثائر"، و"الشجعان".

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5- عيرض لـ"النهري" في السباق الرمضاني هذا العام ثلاثة مسلسلات، "كلبش"، و"عفاريت عدلى علام"، وضيف شرف في "طاقة نور".

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6- أسهمت العديد من أعماله في ترك بصمة لدى الجمهور، لعل أبرزها فيلم "الطريق إلى إيلات"، و"لحم رخيص" وفي الدراما مسلسل "العميل 1001"، و"عفاريت السيالة"، و"القيصر"، و"الست أصيلة".

7- لم تكن المرة الأولى التى يتم القبض فيها على الفنان طارق النهري ولكن قبض عليه في أحداث مجلس الوزراء التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، واتهم أيضًا في قضية نصب على مجموعة من الشباب عام 2008، كان وعدهم بتسهيل سفرهم إلى سويسرا وبريطانيا مقابل حصوله على مبلغ مالي كبير منهم، وقضت محكمة جنح بولاق أبو العلا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل.


8- كان "النهري" من بين الذين تصدوا لهجوم الإخوان، فكان موجودا في الاشتباكات التي وقعت بين عدد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه بميدان التحرير 2013.

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التحرير

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