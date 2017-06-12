«مخلفات الإخوان» و«لفظ خارج».. 8 مشاهد حُذفت من مسلسلات رمضان هذا العام

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تشهد المسلسلات الرمضانية في كل عام أزمات مختلفة، سواء مع الجمهور أو جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التي تترصد كل عمل فني حتى يتناسب مع الشهر الكريم، وتواجه بعض الأعمال الرمضانية في رمضان الجاري، مقص الرقابة سواء كان بسبب مشاهد مسيئة أو تضمنت الألفاظ الخارجة أو ما كانت لها بُعد سياسي.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز المشاهد المحذوفة من بعض المسلسلات الحصرية على مختلف الشاشات في شهر رمضان الجاري:

1- "أبو تريكة بيصوم"

تم حذف أحد مشاهد مسلسل "رمضان كريم"، الذي يُعرض على قناة "dmc"، حيث تتضمن هجوم الفنان سيد رجب على ابنه الممثل الشاب كريم الأبنودي، بغرفته ليكتشف أنه مفطر بشهر رمضان، ويبدأ بصفعه على وجهه، ويتوجه إلى صور لاعبي كرة القدم المعلقة على حائط الغرفة ويصفهم "رجب" بـ"الكفرة"، ليرد عليه نجله قائلا: "لا يا بابا بس أبو تريكة بيصوم".

2- زواج "كاترين" و"محمود"

لعل أبرز المسلسلات التي شهدت حذف مشاهد وقصها في رمضان كان مسلسل "واحة الغروب"، المذاع عبر فضائية "DMC"، و"دبي"، وشهدت أولى حلقاته حذف أكبر عدد من مشاهد المسلسل، والتي احتوت على عقد قران الضابط محمود الذي يجسده الفنان خالد النبوي على "كاترين" التي تقوم بدورها الفنانة منة شلبي، ومشهد آخر جمعهما في الفراش، والتي اضطرت القناة المصرية لحذفه بسبب كثرة الفواصل الإعلانية.

وبدأ بعض المتابعين في مشاهدة تلك المشاهد عبر موقع "فيسبوك" و"يوتيوب"، حتى علّق أحدهم قائلا: "نفسي أفهم هو إيه في مشهد جواز محمود وكاثرين عشان dmc تقطعه"، حتى أثار ذلك غضب مخرجة العمل كاملة أبو ذكري حيث كتبت في منشور لها عبر "فيسبوك": "أرجوكم ابقوا اتفرجوا على مسلسل واحة الغروب على قناة دبى الحلقات على قناة DMc محذوف منها مقاطع مهمة".

3- مشهد مسيء

أثار أحد المشاهد التي جمعت الفنان أحمد مالك ومي الغيطي، بمسلسل "لا تطفئ الشمس"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لردود فعل سلبية، حيث حمل المشهد بالحلقة الـ14 عبارة مسيئة على الجدران أثناء تصويره بالشوارع، وسرعان ما قامت الشركة المنتجة بتوجيه اعتذار رسمي إلى المشاهدين من خلال بيان صحفي أطلقته وأعلنت عن حذف الحلقة والتي احتوت على هذا المشهد الذي رصد نصا متعلقا بمخلفات الإخوان.

4- لفظ خارج وإفيه "عنصري"

تعرّض مسلسل "ريح المدام"، عبر فضائية "النهار"، لانتقادات كثيرة مما أدى إلى حذف بعض مشاهده، بالرغم من إجازة الرقابة تصنيفه كـ"+12" لمشاهدة عمرية لمن هم فوق 12 عاما فقط، وكان أبرز المشاهد التي حُذفت من العمل هو توجيه لفظ خارج من الفنان أحمد فهمي الذي يقوم بدور "سلطان" للفنانة مي عمر التي تجسد دور "داليا"، وأعقبه مشهد أثار غضب الفريق الغنائي "بلاك تيما" لسخرية "سلطان" وصديقه "بهجت" الذي يلعب دوره الفنان أكرم حسني من أعضاء الفريق.

وعلّق أحد أعضائه، أمير صلاح الدين، على ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: ""حوار من مسلسل ريح المدام.. اللي كنت لسه باشكر فيه إمبارح.. -عارف مين بيجي يغني هنا على طول.. -مين؟!.. -التلاتة السمر دول.. بلاك طينة.. - بلاك طينة.. آه.. آه عارفهم.. طبعًا ده إيفيه عنصري أحد أهم الأساليب الرخيصة التي يتبعها الممثل لما بيحب يضحك بالعافية.. سقطة من أسرة الكتابة ومن الممثلين.. بتتكرر معايا للمرة التانية في الدراما المصرية بعد جملة "هات أهلك البرابرة" من مسلسل "نكدب لو قلنا ما بنحبش"، وهي طبعًا موجودة طول الوقت في الأعمال الفنية.. أحب أقول للسادة الفنانين أصحاب البشرة البيضاء.. كم أنتم بيض.. في انتظار إجراء قانوني يا حبايبي الكوميديانات".

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ووجه منتج العمل طارق الجنايني اعتذارا للفريق عبر "فيسبوك"، قائلا: اعتذار واجب: "في صديق لينا زعل من إفيه موجود في الحلقة ٨ من مسلسل "ريح المدام"، في حين أننا كفريق عمل لم نقصد هذه الإهانة بأي صورة، ولكني متفهم أن حاجة زي كده ممكن تضايقه، وهو الصراحة راجل محترم وأنا باحبه على المستوى الشخصي جدا.. بغض النظر عن قبولك للاعتذار من عدمه، الجملة دي هتتشال من العروض التانية للمسلسل، إن شاء الله".

5- مشهد خارج

مسلسل "الزيبق" المذاع عبر قناة "أون تي في"، أول عمل رمضاني يتعرض لـ"مقص" رقابة ماسبيرو، حيث حذفت رقابة الهيئة الوطنية للإعلام المشهد الأخير من الحلقة الخامسة الذي يتضمن مشهدا جريئا جمع بين الفنان محمد شاهين وفتاة يهودية، تم إرسالها له من قبل رئيس الشبكة التي يعمل جاسوسا على مصر لصالحها، إذ يدخل شاهين إلى غرفته المقيم فيها بأحد الفنادق ويفاجأ بوجود فتاة شبه عارية تخبره بأنها جاءت بأمر من "دان" رئيس الشبكة حتى تخفف عنه حالة الاكتئاب، وقام بخلع ملابسه ودخل إلى الفراش بجانبها، وتم حذف هذا المشهج غير الملائم عرضه في الشهر الكريم واكتفت الرقابة بعرض مشهد "دان" الذي يقوم بتصويرهما بكاميرا فيديو من خلال غرفة أخرى.

6- مشاهد "+18"

بالرغم من حصول حلقات مسلسل "خلصانة بشياكة" على إجازة عرضه من الرقابة العامة بشارة "+18" فإنه واجه "مقص الرقيب" لأكثر من مرة بدون إبداء أسباب واضحة ولعل أبرز المشاهد المحذوفة من العمل مشهد جمع بين الفنانة نسرين أمين والممثل أحمد أمين، وآخر بين المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشهد للفنان عمرو عبد الجليل يحتوي على "كتالوج التعامل مع الستات".

وعبّر المخرج هشام فتحي عن غضبه من حذف مشاهد "خلصانة بشياكة"، وأكد كلامه الفنان هشام ماجد عبر موقع "فيسبوك"، قائلًا: "خلصانة بشياكة" مقطوع منها 50% على التليفزيون".



7- مشهد اغتصاب

قرر مخرج مسلسل "وضع أمني"، مجدي أحمد علي، حذف مشهد الاغتصاب الذي يجمع الفنان حمدي الوزير والفنانة ريهام حجاج، وفقا لأنباء صحفية، وتم ذلك بالاتفاق مع الفنان عمرو سعد والمؤلف مصطفى حمدي مراعاة لظروف عرضه في الشهر الكريم.

8- رقص "عسلية"

حذفت قناة "النهار" مشهدًا من مسلسل "الحرباية" بعد عرضه على المشاهدين، والذي يحتوي على رقص "عسلية" التي تجسد شخصيتها الفنانة هيفاء وهبي لزوجها الثاني على أنغام أغنية المطرب محمد رشدي "طاير يا هوا" بينما أعادت شركة "MGR"، المنتجة للمسلسل عرضه عبر موقع يوتيوب.