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زعيم المعارضة الروسية يدعو للانضمام لاحتجاجات ضد الفساد

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مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الروسية يدعو للانضمام لاحتجاجات ضد الفساد

12:20 م الإثنين 12 يونيو 2017

زعيم المعارضة الروسية يدعو للانضمام لاحتجاجات ضد الفساد

نقل أليكسي نافالني الاحتجاج إلى قلب موسكو.

لندن (بي بي سي)
من المتوقع أن يتجه مؤيدو زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني إلى وسط مدينة موسكو لتنظيم احتجاج ضد الفساد.

وحصل نافالني على تصريح لتنظيم الاحتجاج في مكان آخر، لكنه قال إنه نقل مكان الاحتجاج بعد أن حاولت السلطات "إذلال" المتظاهرين.

وحذر مكتب النائب العام من أن الشرطة ستتخذ اجراءات ضد أي مظاهرات تنظم دون الحصول على تصريح.

وتشير بعض الأنباء إلى خروج مظاهرات على مستوى أقل في الشرق الأقصى الروسي.

وانتهت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي قادها نافالني باعتقال المئات.

وكانت هذه الاحتجاجات هي الأكبر منذ عام 2012، إذ شارك الآلاف - بما في ذلك كثير من المراهقين - في احتجاجات على مستوى البلاد، بعد تقرير نشره نافالني يتهم رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف بالفساد.

وتعد احتجاجات يوم الاثنين مقياسا آخر لحجم الغضب تجاه اتهامات الفساد لرأس السلطة في روسيا وحجم الدعم الذي يحصل عليه نافالني في محاولته للإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات العام المقبل.

وكتب نافالني وهو يدعو الناس للانضمام إليه: "أريد إحداث تغييرات، والعيش في دولة ديمقراطية حديثة وأريد أن تُحول الضرائب التي ندفعها إلى الطرق والمدارس والمستشفيات، عوض اليخوت والقصور ومزارع الكروم."

وكان نافالني، وهو محام سابق، قد أصيب بعمى جزئي بعدما ألقي على وجهه سائل أخضر في أبريل/نيسان، قد سجن في السابق لدوره في قيادة الاحتجاجات.

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