زلزال قوي يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية
زلزال قوي يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية
12:18 م الإثنين 12 يونيو 2017
جاكرتا- (أ ش أ):
ضرب زلزال قوي جزيرة جاوة الإندونيسية، صباح اليوم الاثنين، شعر به سكان العاصمة جاكرتا فيما لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار مادية أو بشرية.
وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن الزلزال وقع بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر بالمحيط الهندي على بعد 97 كيلومترا من جزيرة جاوة الغربية وعلى عمق 10 كيلومترات.
فيما أفادت وكالة الأرصاد الإندونيسية أن قوة الزلزال بلغت 6.3درجة، مشيرة إلى عدم وجود مخاطر من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي).
من جانبها، أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بمدينة سوكابومي التي تعد الأقرب إلى مركز الزلزال.
يذكر أن إندونيسيا التي تشكل الأرخبيل الأكبر حول العالم معرضة بشكل كبير للاضطرابات الزلزالية وموجات التسونامي بسبب موقعها على صدوع جيولوجية تعرف بحزام النار حول المحيط الهادي.
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