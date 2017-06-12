السيسي من ألمانيا: نعمل على تخفيف آثار التضخم

القاهرة- (مصراوي)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.

وأضاف السيسي خلال استقباله، صباح اليوم، "بريجيتا تسيبريس"، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، أن الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.

كما التقى "السيسي" بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، فضلا عن شارك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.

ونوه الرئيس السيسي، إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن "السيسي" أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخمًا كبيرًا، معربًا عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وخاصةً على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات، وذلك في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.

من جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس لألمانيا ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مشيدة بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر، وبالدور الذي تبذله مصر في مكافحة الإرهاب.

كما أكدت "تسيبريس"، اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيدة بالعمل القائم حالياً بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة "سيمنز" الألمانية، التي تقوم في مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شارك بعد ذلك في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.

كما أكد الرئيس السيسي، حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.

كما استعرض السيسي، العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي، شارك بعد ذلك في الجلسة الإفتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها.

وأشادت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس الاتحاد الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة الألماني، بالعلاقات المصرية الألمانية ومستويات التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامية بين البلدين.