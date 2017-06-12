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هكذا تعرف المسكن الأنسب لك

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مصراوي Masrawy

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك

12:12 م الإثنين 12 يونيو 2017

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك

(د ب أ) -

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن لكل ألم ولكل مريض مُسكِّن يناسبه، موضحا أن الإيبوبروفين وحمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبرين) يخففان العمليات الالتهابية وعدوى الإنفلونزا بصفة خاصة.

غير أن هذين المُسكِّنين ليسا مناسبين للأشخاص ذوي المعدة الحساسة أو الذين يعانون بالفعل من تقرحات بالمعدة أو الاثنا عشر.

وأضاف الاتحاد أن هؤلاء المرضى يناسبهم الباراسيتامول، مع مراعاة الانتباه إلى آثاره الجانبية على الكبد.

وبشكل عام لا يجوز تعاطي المسكنات لمدة تزيد عن 3 أيام متتالية أو 10 أيام في الشهر، وإلا فقد تلحق أضرار بالمعدة أو الكبد أو الكلى.

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مصراوي Masrawy

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