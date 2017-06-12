أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر

12:08 م الإثنين 12 يونيو 2017

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر

كتب- طارق سمير:
قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير، التي تنظرها موضوعيًا، والمتهم فيها سيدة الأعمال مني الشافعي و4 آخرين اشتركوا في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي، والبالغ قيمته 47 مليونًا و57 ألف جنيه، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

كانت نيابة الأموال العامة العليا ألقت القبض على "منى الشافعي" و"علي منصور" رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على ما يقرب من 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

كشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة في البنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر قضائي يوضح موقف القضاة المعارين لقطر

    مصدر قضائي يوضح موقف القضاة المعارين لقطر

    أخبار
  • النقض تؤيد أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في قضية قتل

    النقض تؤيد أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في قضية قتل "حارس قاضي الاتحادية"

    أخبار
  • اليوم.. الحكم فى طعن المتهمين بقتل حارس قاضي في أحداث الاتحادية

    اليوم.. الحكم فى طعن المتهمين بقتل حارس قاضي في أحداث الاتحادية

    أخبار
  • محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه

    محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • انتحار طالبة

    انتحار طالبة "ثانوي" بالمنوفية.. ووالدها: "مكانتش عاوزة تسقط"أخبار

  • مشادات خلال مناقشة

    مشادات خلال مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة..

    قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار

  • رئيس

    رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"أخبار

  • مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية

    مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهليةأخبار

  • صاحب وثائق

    صاحب وثائق "مصرية" تيران وصنافير: أوراق بعضها "مفبرك".. وخرائطأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان