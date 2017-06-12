تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير، التي تنظرها موضوعيًا، والمتهم فيها سيدة الأعمال مني الشافعي و4 آخرين اشتركوا في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي، والبالغ قيمته 47 مليونًا و57 ألف جنيه، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

كانت نيابة الأموال العامة العليا ألقت القبض على "منى الشافعي" و"علي منصور" رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على ما يقرب من 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

كشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة في البنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.