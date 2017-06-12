أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا

12:10 م الإثنين 12 يونيو 2017

القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا

القبض علي عاطل

المنوفية مروة فاضل:

ألقت قوات أمن محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من تنفيذ أحكام مجملها 65 عامًا في قضايا مخدرات وسلاح.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بضبط المحكوم علية " ا.ع.ح.ى " المقيم دائرة مركز الباجور والمدرج إجرامياً وسبق اتهامه في 6 قضايا مابين خيانة أمانة ومخدرات ومطلوب في احكام مجملها 55 عامًا تنوعت بين جناية سلاح وإكراه على توقيع الحكم مؤبد وجناية مخدرات الحكم 15 سنة وجناية سلاح نارى الحكم 10 سنوات و جناية مخدرات الحكم 5 سنوات .
كما جرى ضبط شقيق المذكور المحكوم علية الهارب " م.ع.ح.ى " المقيم دائرة مركز الباجور والصادر ضده حكم بالسجن مدة 10سنوات في قضية مخدرات .

وضبط بحوزة الأول "سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ، 17 طلقة من ذات العيار، 2 طربة حشيش تزن حوالى 500 جرام، مبلغ مالى قدرة 1050 جنية، 2 هاتف محمول ، سيارة غير مبلغ بسرقتها ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مدير أمن المنوفية يقدم مساعدات لأهالي السجناء

    بالصور.. مدير أمن المنوفية يقدم مساعدات لأهالي السجناء

    أخبار
  • حبس مسجلين إثنين بتهمة تزوير 450 ألف دولار في السويس

    حبس مسجلين إثنين بتهمة تزوير 450 ألف دولار في السويس

    أخبار

  • "تعليم المنوفية": 6 حالات إغماء لصعوبة امتحان الفيزياء

    أخبار
  • ضبط 450 ألف دولار و100 ألف يورو مزيفة قبل ترويجها بالسويس

    ضبط 450 ألف دولار و100 ألف يورو مزيفة قبل ترويجها بالسويس

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الصحف السعودية تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصري

    الصحف تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصريأخبار

  • بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفية

    بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفيةأخبار

  • مشادات خلال مناقشة

    مشادات خلال مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة..

    قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار

  • بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل

    بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل "في ال لا لا لاند "فنون

  • بالفيديو..

    .. "هدف ساذج" يمنح تونس فوزًا على بتصفيات أمم إفريقيارياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية