القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا

المنوفية مروة فاضل:

ألقت قوات أمن محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من تنفيذ أحكام مجملها 65 عامًا في قضايا مخدرات وسلاح.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بضبط المحكوم علية " ا.ع.ح.ى " المقيم دائرة مركز الباجور والمدرج إجرامياً وسبق اتهامه في 6 قضايا مابين خيانة أمانة ومخدرات ومطلوب في احكام مجملها 55 عامًا تنوعت بين جناية سلاح وإكراه على توقيع الحكم مؤبد وجناية مخدرات الحكم 15 سنة وجناية سلاح نارى الحكم 10 سنوات و جناية مخدرات الحكم 5 سنوات .

كما جرى ضبط شقيق المذكور المحكوم علية الهارب " م.ع.ح.ى " المقيم دائرة مركز الباجور والصادر ضده حكم بالسجن مدة 10سنوات في قضية مخدرات .

وضبط بحوزة الأول "سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ، 17 طلقة من ذات العيار، 2 طربة حشيش تزن حوالى 500 جرام، مبلغ مالى قدرة 1050 جنية، 2 هاتف محمول ، سيارة غير مبلغ بسرقتها ".