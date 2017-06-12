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زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"

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مصراوي Masrawy

زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"

12:03 م الإثنين 12 يونيو 2017

الإسكندرية – محمد عامر:
تجردت ربة منزل وأبنائها الثلاثة من مشاعر الإنسانية وقامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة من العمر 6 سنوات حرقًا وضربًا بمختلف أنحاء الجسم بسبب تبول الصغيرة اللا إرادي.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من المدعو"م.م.م" 26 عامًا، كهربائي، مقيم بعقار كائن شارع أبو طاسه، يفيد وفاة شقيقته من الأب الطفلة"م.م.م" 6 سنوات، أثر سقوطها من أعلي سلم العقار.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة الطفلة المذكورة أعلى سرير حجرة نومها ترتدي كامل ملابسها وبها إصابتها بحروق وكدمات متعددة بالجسم " آثار تعذيب ".

تبين من تحريات المباحث عدم صدق رواية المُبلغ وقيامه بالإشتراك مع كل من والدته"أ.س.ع" 43 عاما، ربة منزل، وشقيقيه كلاً من "أ.م.م" 24 عاما، و"ح.م.م" 20 عاما، بالتعدي عليها بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها لقيامها بالتبول اللا إرادي.

تم ضبط المتهمين واعترفوا فى التحقيقات بإرتكابهم الواقعة.
حُرر المحضر إداري قسم شرطة الدخيلة وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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