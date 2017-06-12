زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"
12:03 م الإثنين 12 يونيو 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
تجردت ربة منزل وأبنائها الثلاثة من مشاعر الإنسانية وقامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة من العمر 6 سنوات حرقًا وضربًا بمختلف أنحاء الجسم بسبب تبول الصغيرة اللا إرادي.
تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من المدعو"م.م.م" 26 عامًا، كهربائي، مقيم بعقار كائن شارع أبو طاسه، يفيد وفاة شقيقته من الأب الطفلة"م.م.م" 6 سنوات، أثر سقوطها من أعلي سلم العقار.
انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة الطفلة المذكورة أعلى سرير حجرة نومها ترتدي كامل ملابسها وبها إصابتها بحروق وكدمات متعددة بالجسم " آثار تعذيب ".
تبين من تحريات المباحث عدم صدق رواية المُبلغ وقيامه بالإشتراك مع كل من والدته"أ.س.ع" 43 عاما، ربة منزل، وشقيقيه كلاً من "أ.م.م" 24 عاما، و"ح.م.م" 20 عاما، بالتعدي عليها بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها لقيامها بالتبول اللا إرادي.
تم ضبط المتهمين واعترفوا فى التحقيقات بإرتكابهم الواقعة.
حُرر المحضر إداري قسم شرطة الدخيلة وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط سائق "التريلا" المتسبب في حادث الطريق الساحلي الدولي بالإسكندرية
-
مصرع طالب غرقًا في الميناء الفرنساوي بالإسكندرية
-
مقتل طفلة وإصابة أخرى في انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء
-
الطفلة "تقى" ضحية جديدة لزوجة الأب.. والتحريات: اعتادت تعذيبها وحرقها
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
رمزي يجيب لصحيفة ألمانية.. هل هناك مخطط للقضاء على المسيحيين؟رياضة
-
ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهليةأخبار
-
قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار
-
تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيارياضة
-
بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل "في ال لا لا لاند "فنون
-
إصدار جديد من واتس آب لهواتف آيفونأخبار