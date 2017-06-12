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هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

هيثم الحريرى: ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

11:59 ص الإثنين 12 يونيو 2017

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن عقد اللجنة المصرية السعودية لترسيم الحدود مع السعودية 11 اجتماعا فى الفترة بين عامى 2011 و 2016، يوضح أن مهمة المفاوض المصري كانت إثبات حق فى الجزر، ورفض نقاط الأساس التي أودعتها السعودية عام 2010.

وأشار النائب، في بيان له، إلى أن الاتفاق في إبريل 2016 انتهى إلى موافقة مصر على ما كانت تعترض عليه في 2010 رغم مخالفة السعودية للمادتين 7و15 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار.

وأوضح النائب البرلماني، أن نقاط الأساس التي أودعتها مصر بموجب القرار 27 لسنة 1990 تتفق والقانون الدولي، وكانت تضمن حق مصر في الجزر استناداً لقاعدة خط المنتصف لأن الجزر أقرب للشواطئ المصرية عن الشواطئ السعودية.

ولفت إلى أن مصر تحفظت عام 2010 على نقاط الأساس السعودية لأنها تهدر حقوق مصر في الجزر، وتخالف القانون الدولي، وبناء على ذلك التحفظ تشكلت اللجنة السعودية المصرية.
وأكد "الحريري"، أن السعودية في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي ستخسر حتما، لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي مارست السيادة على هذه الجزر، ولم تمارس السعودية أي مظهر من مظاهر السيادة عليها.

وأشار إلى موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية ستنقل تبعية الجزر للسعودية، وستحرم الأجيال القادمة من إمكانية استعادتها لأن "الرياض" ستحصل على اعتراف من السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مصر بموجب موافقة مجلس النواب.

وأكد أن رفض البرلمان هذا الاتفاق يضمن الاحتفاظ بهذه الجزر، ويلغى توقيع السلطة التنفيذية على الاتفاق.

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مصراوي Masrawy

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