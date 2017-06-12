"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، إن موقع البداية الذي تم حجبه أمس لم يتقدم حتى الآن بأية شكاوى تُفيد حجب الموقع،وأضاف مكرم لمصراوي، أنه لا يعلم حتى الآن سبب الحجب ، لافتًا إلى أن المجلس يتأكد حاليًا من شكاوى المواقع الأخرى.

وتابع مكرم "هناك موقعان من المواقع التي تم حجبها من قبل قدما أسبابا موضوعية ومن المرجح أن يكونا محقين فى شكوهما ، وعندما يتم التأكد من ذلك سنُعلن ذلك صراحة، لافتا الى وجود موقعين اخباريين اخرين تحيط بهما الشبهات وجاري أيضًا فحصهما"، الاأنه لم يفصح عن أسماء تلك المواقع .

من جانبه قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن المجلس سيتحرك فور تقدم المواقع المحجوبة بشكاوى، موضحًا أن المجلس غير منوط بقرارات الحجب وليس لديه علم بالأسباب التي أدت إليه.

وأضاف زكريا لمصراوي، أن المجلس تحرك بالفعل وتواصل مع الجهات المسؤولة منذ حجب عدة مواقع مصرية من قبل، والمجلس يتقدم بمذكرة للجهات المسؤولة في حال تلقيه شكوى من الموقع المحجوب، قائلًا "دورنا نوصل الرأي الآخر للجهات المسؤولة".

كان الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "البداية"، قال في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيتخذ اليوم الاثنين كافة الإجراءات القانونية، إزاء حجب الموقع.

كما أعلنت إدارة "البديل"، حجب موقعها الإلكتروني، وقدم الحساب الرسمي للموقع على "تويتر"، اعتذارًا لمتابعيه داخل مصر من وجود صعوبات قد تواجههم في حال الدخول عليه، ونشر الموقع صورة كتب عليها: "نسعى لمعرفة أسباب هذه المشكلة ومعالجتها"، وحملت الصورة هاشتاجًا تحت اسم "تيران وصنافير مصرية".

وكانت السلطات حجبت مايقرب من 26 موقعًا اخباريا مصريًا وأجنبيًا داخل مصر، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، من بينها هافيجنتون بوست عربي،ومصرالعربية والجزيرة.