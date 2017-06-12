للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز

(د ب أ) -

قالت خبيرة التغذية الألمانية دانيلا كريل إن الجلوكوز "سكر العنب" يمد الجسم بالطاقة لمدة قصيرة فقط ومن دون أن يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

وأضافت أن الجلوكوز يتم نقله من الدم إلى المخ سريعا، ولكن يتم استهلاكه سريعا أيضا، بالإضافة إلى أنه غير صحي؛ نظرا لأن الجسم يقوم بتحويل الكمية الزائدة منه إلى دهون، مثلما هو الحال مع السكر المنزلي.

ولإمداد الجسم بالطاقة والنشاط ورفع درجة التركيز، توصي كريل بتناول ثمرة موز بدلا من الجلوكوز؛ حيث يحتوي الموز على الجلوكوز والفركتوز، ومن ثم فهو يمد الجسم بالطاقة بسرعة، كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة لمدة أطول، فضلا عن أنه غني بالفيتامينات والمعادن.