ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية

يانجون - (د ب أ):

قال مسؤولون في ميانمار اليوم الاثنين إنه تم انتشال جثث نصف ركاب طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في بحر أندامان الأسبوع الماضي.

وكانت الطائرة صينية الصنع من طراز "شانشي – واي 8" تحمل 122 شخصا، معظمهم من الجنود وأسرهم، من الساحل الجنوبي إلى العاصمة التجارية يانجون عندما سقطت يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن قائد الجيش، مين أونج هلينج، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم انتشال إجمالي 62 جثة من المياه حتى الآن.

وكان قائد الجيش قد قال في منشور آخر مطلع هذا الأسبوع إنه كانت هناك "سحابة كبيرة للغاية" وقت تحطم الطائرة. ولم يتم الإعلان رسميا عن سبب الحادث.

وعرضت عدة دول، من بينها الصين، المساعدة على ميانمار ، ولكن الإعلام الرسمي للدولة قال أمس الأحد إن ميانمار رفضت.

وتحمل ميانمار سجلا سيئ السمعة فيما يتعلق بسلامة الطيران .

وكان الحادث السابق الذي تتعرض له طائرة عسكرية قد وقع في فبراير 2016 . ولقي خمسة أشخاص حتفهم عندما سقطت طائرة خارج العاصمة نايبيتاو .

وفي عام 2012، تحطمت طائرة لشركة "ىير باجان" خلال رحلة جوية تجارية، حيث احترقت الطائرة خلال الهبوط في مطار هيهو بولاية شان جنوبي ميانمار في يوم عيد الميلاد "كريسماس"، ما أسفر عن مقتل شخصين.