مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف
11:51 ص الإثنين 12 يونيو 2017
انقلاب سيارة
كتب - محمد شعبان:
لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت ابنتيها وزوجها ووالدته، اليوم الإثنين؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان بنحو 3 كم.
وكشفت معاينة العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة تمام صادق 55 عامًا، اختلت عجلة القيادة بيده عقب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلاب السيارة.
وتوصلت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، إلى أن الحادث أسفر عن مصرع زوجة السائق هبة عبد الرحمن 45 عامًا، وإصابة زوجها ووالدته وابنتيه إسراء 18 عامًا، وأية 23 عاما.
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، وإزالة آثار الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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