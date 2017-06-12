أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

11:51 ص الإثنين 12 يونيو 2017

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

انقلاب سيارة

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت ابنتيها وزوجها ووالدته، اليوم الإثنين؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان بنحو 3 كم.

وكشفت معاينة العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة تمام صادق 55 عامًا، اختلت عجلة القيادة بيده عقب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلاب السيارة.

وتوصلت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، إلى أن الحادث أسفر عن مصرع زوجة السائق هبة عبد الرحمن 45 عامًا، وإصابة زوجها ووالدته وابنتيه إسراء 18 عامًا، وأية 23 عاما.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، وإزالة آثار الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة بمعهد القلب في العجوزة

    إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة بمعهد القلب في العجوزة

    أخبار
  • إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بالبدرشين

    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بالبدرشين

    أخبار
  • اليوم.. الحكم على ورثة سكرتير مبارك بتهمة الكسب غير المشروع

    اليوم.. الحكم على ورثة سكرتير مبارك بتهمة الكسب غير المشروع

    أخبار
  • إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أمام الكلية الحربية(صور)

    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أمام الكلية الحربية(صور)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو..

    .. "هدف ساذج" يمنح تونس فوزًا على بتصفيات أمم إفريقيارياضة

  • "حلايب وشلاتين" تثير أزمة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفية

    بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفيةأخبار

  • صاحب وثائق

    صاحب وثائق "مصرية" تيران وصنافير: أوراق بعضها "مفبرك".. وخرائطأخبار

  • ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي مسلحين

    ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيديأخبار

  • مشادات خلال مناقشة

    مشادات خلال مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر

الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر

وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر