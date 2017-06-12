القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب
القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب
11:43 ص الإثنين 12 يونيو 2017
الفنان طارق النهري
كتب – فتحي سليمان:
أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، أن قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة السيدة زينب، ألقت القبض على الفنان طارق النهري، اليوم الاثنين، أثناء سيره في أحد شوارع المنطقة، تمهيداً لتقديمه إلى النيابة العامة.
وقالت المصادر، إن حكماً بالسجن المؤبد صادر بحق النهري في قضية حريق المجمع العلمي.
تحدثت المصادر إلى مصراوي شريطة عدم ذكر اسمها، لأنها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام.
يذكر أن حرق المجمع العلمي جاء على خلفية أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وتم القبض على النهري في إبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه في هذه القضية، وتم إخلاء سبيله بعدها بأيام، وأصدرت المحكمة بالسجن المؤبد غيابياً ضد النهري وآخرين.
أشارت المصادر أنه تم احتجاز النهري داخل قسم شرطة السيدة زينب تحت حراسة أمنية مشددة.
كان رئيس مباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهم بعد ورود معلومة تفيد بتردده الدائم على المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم عمل كمين وتم ضبطه لنفيذ الحكم.
من جهة أخرى قال مصدر قضائي، إنه من الممكن أن يتم إخلاء سبيل النهري خلال الساعات القليلة القادمة بضمانة مالية بعد قيامه بإعادة إجراءات المحاكمة، ونقض الحكم الصادر ضده.
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