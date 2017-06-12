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مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

11:33 ص الإثنين 12 يونيو 2017

مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

كتب - فتحي سليمان:
شهدت محاور وميادين القاهرة اليَومَ الاثنين، ظهور كثافات مرورية متوسطة على كافة المحاور منها محور صلاح سالم، ومحور الثورة، وشارع رمسيس، بسبب أعطال متكررة للعديد من السيارات أدت إلى زيادة الأحمال على تلك الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لإزالة أي معوقات مرورية أمام حركة السيارات مع تعزيز المحاور برجال المرور لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل، وسحب أي كثافات تظهر خلال أوقات الذروة.

فيما شهد كوبري أكتوبر تعطل سيارة ملاكي بالقرب من مسجد النور، مما أدى إلى ظهور كثافات بالطريق في الاتجاه القادم من مدينة نصر حتى رمسيس، كما ظهرت كثافات أخرى أعلى الكوبري بسبب تعطل أتوبيس أعلى منزل غمرة مما أدى لتباطؤ حركة السيارات القادم من رمسيس اتجاه غمره أعلى كوبري أكتوبر

وشهد كوبري التعمير في الاتجاه القادم من طريق إسماعيلية الصحراوي، وصولاً إلى القاهرة كثافات مرورية متحركة، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم تسيير حركة السيارات وسحب كافة الكثافات المرورية من الطريق، فيما تقوم أوناش المرور برفع السيارات المعطلة من كوبري أكتوبر.

ونصحت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور قائدي السيارات بتجنب العديد من المناطق التي تشهد زحاماً مرورية بسبب شراء مستلزمات شهر رمضان على مدار اليوم بالكامل، وجاء أبرزها منطقة الأزهر، والحسين، والعتبة، وبين الصوريين، وشارع الأزهر والتي تشهد توافد العديد من الرحلات الخارجية من خارج المحافظة.

وناشدت إدارة المرور بتوجه سائقي المركبات بمسارات، وطرق بديلة للمناطق الأكثر زحاما بمناطق العتبة والأزهر لتجارة الجملة كما تنصح إدارة المرور بالتزام سائقي السيارات بساحات الانتظار التي خصصتها الإدارة بمنطقة الأزهر، منعًا لرفع السيارات التي تقف في الممنوع بواسطة الأوناش.

كما عززت الادارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها اعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على ازالة أي أعطال مرورية او تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

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