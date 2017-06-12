بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 1999 قطعة أرض بالحي السادس بمدينة بدر، وذلك للفائزين بالقرعة العلنية للإسكان الاجتماعي، والتي تم إجراؤها بتاريخ (26، 27)/ديسمبر الماضي، وذلك ابتداء من يوم الأحد 9 يوليو المقبل، حتى يوم الثلاثاء 31 أكتوبر.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 3، من 1 : 40، يوم الأحد 9 يوليو، والقطع من 41 : 80، في اليوم التالي، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 11 يوليو، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 16 يوليو، والقطع من 241 : 280، في اليوم التالي، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس.

وتابع: "القطع من 401 : 440، يوم الإثنين 24 يوليو، والقطع من 441 : 480، في اليوم التالي، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 30 يوليو، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 31 يوليو، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء أول أغسطس، والقطع من 681 : 720، في اليوم التالي، والقطع من 721 : 760، يوم الخميس، والقطع من 761 : 800، يوم الأحد 6 أغسطس، والقطع من 801 : 840، يوم الإثنين، والقطع من 841 : 880، يوم الثلاثاء.

والقطع من 881 : 920، يوم الأربعاء، والقطع من 921 : 960، يوم الخميس، والقطع من 961 : 1000، يوم الأحد 13 أغسطس، والقطع من 1001 : 1040، يوم الإثنين، والقطع من 1041 : 1080، يوم الثلاثاء 15 أغسطس، والقطع من 1081 : 1120، يوم الأربعاء، والقطع من 1121 : 1160، يوم الخميس، والقطع من 1161 : 1200، يوم الأحد 20 أغسطس، والقطع من 1201 : 1240، يوم الإثنين، والقطع من 1241 : 1280، يوم الثلاثاء، والقطع من 1281 : 1320، يوم الأربعاء، والقطع من 1321 : 1328، يوم الخميس.

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وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 4، من 266 : 295، يوم الأحد 27/8/2017، والقطع من 296 : 325، يوم الإثنين 28/8/2017، والقطع من 326 : 347، يوم الثلاثاء 29/8/2017، والقطع من 517 : 550، يوم الأحد 10/9/2017، والقطع 655 : 657، يوم الإثنين 11/9/2017، وقطع أراضى المجاورة 5، من 1 : 40، يوم الثلاثاء 12/9/2017، والقطع من 41 : 65، يوم الأربعاء 13/9/2017، والقطع من 529 : 569، يوم الخميس 14/9/2017، والقطع من 570 : 610، يوم الأحد 17/9/2017، والقطع 611 : 650، يوم الإثنين 18/9/2017، والقطع من 651 : 690، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 691 : 730، يوم الأحد 24/9/2017، والقطع من 731 : 770، يوم الإثنين 25/9/2017، والقطع من 771 : 811، يوم الثلاثاء 26/9/2017، والقطع من 812 : 852، يوم الأربعاء 27/9/2017، والقطع من 853 : 890، يوم الخميس 28/9/2017، والقطع من 891 : 932، يوم الأحد 1/10/2017، والقطع من 933 : 972، يوم الإثنين 2/10/2017، والقطع من 973 : 990، يوم الثلاثاء 3/10/2017.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 4 أكتوبر، حتى الثلاثاء 31 أكتوبر، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.