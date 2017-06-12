السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني.

يلقي السيسي كلمة أمام المنتدى حول فرص الاستثمار المتنوعة في مصر، وما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تطوير البنية التحتية، إلى جانب عرض رؤية مصر التنموية المستقبلية 2030.

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فيما يستعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروعات الاستثمارية المختلفة المطروحة للاستثمارات العالمية في محور قناة السويس.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك، إقامة المزيد من المشروعات المصرية الالمانية التي تصب في مصلحة البلدين، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حاليا.