أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

Google+ Print
السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني.

يلقي السيسي كلمة أمام المنتدى حول فرص الاستثمار المتنوعة في ، وما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تطوير البنية التحتية، إلى جانب عرض رؤية مصر التنموية المستقبلية 2030.

شاهد أيضا

فيما يستعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروعات الاستثمارية المختلفة المطروحة للاستثمارات العالمية في محور قناة السويس.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك، إقامة المزيد من المشروعات المصرية الالمانية التي تصب في مصلحة البلدين، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني