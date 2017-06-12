صور| «محلب» يصل بورسعيد لتفقد بحيرة المنزلة

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وصل إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الإثنين إلى محافظة بورسعيد، للوقوف على أعمال تطهير وتطوير وإزالة التعديات على بحيرة المنزلة.

وكان في استقبال محلب، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعضاء بمجلس النواب، ممثلين عن الصيادين وأهالي البحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال الغضبان إن هناك 13 كراكة تتبع الثروة السمكية تشارك في أعمال تطهير البحيرة، وإن الأهالي يساعدون رجال القوات المسلحة والثروة السمكية، مؤكدا أنه لن يضار أي مواطن من أعمال التطوير التي ستشهدها البحيرة، وهي رسالة اطمئنان للعاملين بالصيد وأصحاب المزارع، وذلك بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن أعمال التطوير سوف تسير بالتوازي مع تقنين أوضاع أصحاب المزارع، إذ تعمل الآن لجان الحصر لبدء تحقيق الاستقرار المنشود الذي انتظره الأهالي منذ فترة كبيرة، وسيتم إقامة محطة معالجة بيولوجية واستغلال المياه في الاستزراع السمكي والنباتي.

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وشدد المحافظ على أن تطوير بحيرة المنزلة كان حلم يراودهم منذ فترة، لأنها تعد من البحيرات الرائدة، وأصبح أمر تطويرها غاية في الأهمية، وهي مؤهلة تماما بحكم موقعها ومساحتها لتكون واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية وكذلك نواة لجذب السياحة الداخلية والخارجية.

يذكر أن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظ بورسعيد قاما بجولة الأسبوع الماضي داخل البحيرة، برفقة عدد من التنفيذيين، أعقبها جولة للمحافظ، أول أمس السبت، لبحث مطالب الصيادين.





