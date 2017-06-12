«كوستا»: أستطيع الانضمام لأتلتيكو مدريد

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صرح الإسباني دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، أنه مازالت أمامه فرصة للانضمام إلى ناديه السابق والمفضل، أتلتيكو مدريد، ولكن ليس هذا الصيف على حد قوله.

وكان الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي قد أخبر كوستا في وقت سابق بعدم وجود مكان له في الفريق وأنه لن يكون خيارًا للبلوز الموسم القادم، وهو ما دفع اللاعب لمحاولة الرحيل.

كما حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فريق أتلتيكو مدريد من إبرام أي تعاقدات هذا الصيف، بسبب مخالفات في ضم لاعبين صغار السن، وبذلك لن يستطيع كوستا العودة لناديه السابق هذا الصيف.

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وتحدث كوستا إلى راديو إسبانيا، بعد مباراة منتخب بلاده أمام مقدونيا أمس الأحد في تصفيات كأس العالم، حيث قال "ليس معنى أنني لن أوقع لأتلتيكو هذا الصيف بأنني لن ألعب، أستطيع الذهاب لإعارة هذا الصيف والإنضمام لأتلتيكو خلال الانتقالات الشتوية في يناير".

وأضاف "على تشيلسي أن يقرر مستقبلي الحالي، مازال لدي سنتين في عقدي مع النادي وإذا أرادوا بيعي سأرى الوجهة المناسبة لي وأحبذ أن ألعب لأتلتيكو ".

وكان تشيلسي قد عقد محادثات مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، ليكون بديل كوستا في قيادة هجوم كتيبة كونتي للموسم المقبل في ستامفورد بريدج.