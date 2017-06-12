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بورنموث يسعى وراء «ديفو»

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بورنموث يسعى وراء «ديفو» بورنموث يسعى وراء «ديفو»

التحرير

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كشفت عدة تقارير صحفية النقاب عن عرض مقدم من فريق بورنموث للمهاجم الإنجليزي المخضرم جيرمان ديفو، لاعب سندرلاند الحالي، للانتقال لهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وهبط سندرلاند من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، بعد تذيله ترتيب جدول «البريميرليج» الموسم المنصرم برصيد 24 نقطة.

وذكرت «سكاي سبورتس» الإنجليزية نقلًا عن موقع «فوتبول ويسبرز»، أن بورنموث يسعى لضم مهاجم جيد لتدعيم صفوفه الموسم القادم، وأن ديفو هو الخيار الأنسب والأسرع لهم.

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وكان اللاعب صاحب الـ34 عام انضم لسندرلاند قادمًا من تورونتو الكندي في 2015، وأحرز له 30 هدفًا خلال الموسمين الماضيين، و17 هدفًا في الموسم الماضي فقط.

جدير بالذكر أنه يوجد بند في العقد يسمح للاعب ديفو هداف الفريق بالانتقال من النادي في حالة الهبوط للدرجة الأدنى.

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التحرير

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