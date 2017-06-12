«نادال» و«فيدرير».. من يحسم صدارة التصنيف العالمي؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بات اللاعب الإسباني رافائيل نادال مرشحًا فوق العادة لإنهاء الموسم في التصنيف الأول عالميًا وذلك بعد فوزه أمس بلقبه العاشر في بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بالتغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات دون رد.

ويرغب اللاعب الإسباني في إنهاء الموسم في التصنيف الأول عالميًا للمرة الأولى منذ عام 2013 وللمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام 2008 و2010 و2013.

وحصل نادال على 2,000 نقطة بعد تتويجه بلقب رولان جاروس ليتفوق على روجر فيدرير بنحو 3,000 نقطة كاملة في سباق هذا العام الخاص بعدد النقاط التي يجمعها كل لاعب خلال العام، وذلك بعدما قرر اللاعب السويسري عدم المشاركة في موسم الملاعب الترابية بالكامل.

ويقدم نادال هذا الموسم مستويات مميزة للغاية وذلك بعدما أنهى العام الماضي في التصنيف التاسع عالميًا، إلا أنه قدم نتائج جيدة في الشهور الست الماضية مكنته من التفوق على روجر فيدرير في سباق هذا العام.

وأنهى نادال البالغ من العمر 31 عامًا بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، في مطلع هذا العام في مركز الوصافة بعد خسارته المباراة النهائية أمام روجر فيدرير والذي تفوق عليه أيضًا في نهائي بطولة ميامي للأساتذة.

ولكن أظهر اللاعب الإسباني مستويات مميزة في موسم الملاعب الترابية هذا العام من خلال التتويج بلقب مونتي كارلو للأساتذة للمرة العاشرة في مسيرته إلى جانب معادلته الرقم القياسي الخاص بدجوكوفيتش كأكثر اللاعبين تتويجًا ببطولات الأساتذة بـ30 لقب بالفوز ببطولة مدريد إضافة إلى فوزه ببطولة برشلونة.

ولم يخسر نادال في موسم الملاعب الترابية هذا العام سوى مباراة واحدة فقط أمام دومينيك تيم في ربع نهائي بطولة روما للأساتذة، ونجح في التتويج ببطولة رولان جاروس بعد خسارته 35 شوطًا فقط طوال البطولة.

شاهد أيضا

وستتجه الأنظار الآن نحو فيدرير الذي يرى الكثيرون أن المرشح الأبرز لمنافسة نادال على إنهاء العام في التصنيف الأول عالميًا، حيث سيعود اللاعب السويسري للمشاركة من جديد في البطولات في موسم الملاعب العشبية بعد حصوله على فترة راحة دامت لأكثر من شهرين.

وسيبدأ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا مشاركته في موسم الملاعب العشبية من خلال المشاركة في بطولة شتوتجارت هذا الأسبوع.

ومنذ عام 2004، لم يخرج التصنيف الأول عالميا عن اللاعب الذي يحتل أحد المركزين الأول والثاني في سباق العام بعد إنتهاء بطولة رولان جاروس وهو حال نادال وفيدرير حاليا.

وتواجد نادال إما في المركز الأول أو الثاني في سباق العام 11 مرة في أخر 14 سنة، وللمرة الأولى منذ عام 2010 يحتل نادال وفيدرير الصدارة بعد إنتهاء بطولة رولان جاروس، ليبقى التساؤل من سيحسم منهما صدارة التصنيف العالمي بنهاية الموسم.

وتوضح الصورة التالية اللاعبين الذين تواجدوا في المركزين الأول والثاني في سباق العام بعد المشاركة في بطولة رولان جاروس منذ عام 2004، حيث أنهى اللاعب المكتوب اسمه بالخط العريض العام في التصنيف الأول عالميا في تلك السنة كالأتي: