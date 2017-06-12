عبد العزيز يبحث تطوير التعاون الرياضي والشبابي مع تونس

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عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة التونسية، جلسة مباحثات بين المهندس خالد عبد العزيز، ووزير الشباب والرياضة التونسية ماجدولين الشارني، لمناقشة تطوير العلاقات الشبابية والرياضية بين مصر وتونس.

في بداية الجلسة رحبت ماجدولين الشارني، وزير الشباب والرياضة التونيسية، بالمهندس خالد عبد العزيز، وقدمت له الشكر علي تلبية الدعوة وزيارة تونس، كما أشادت بالعلاقات الشبابية والرياضية بين الدولتين، ومستوى المنشآت الشبابية والرياضية التي تمتلكها مصر، مما يؤهلها لتنظيم أكبر البطولات العالمية.

وأشارت ماجدولين الشارني، إلى أن قانون الرياضة المصري الجديد سوف يكون محل دراسة للاستفادة منه، خاصة أن وزارة الشباب والرياضة التونسية بصدد إشهار قانون جديد للشباب والرياضة.

ومن جانبه وجه عبد العزيز الشكر لـماجدولين الشارني، علي حفاوة الاستقبال وأكد على ضرورة تطوير التعاون القائم بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، لما له من فائدة لجميع قطاعات الشباب والرياضة في مصر وتونس، كما استعرض وزير الرياضة عدد من النقاط الخاصة بالمنظومة الرياضية في مصر منها المنشآت الشبابية والرياضية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.

كما عرض عبد العزيز، الخطوات التي سبقت إقرار قانون الرياضة الجديد بعد أن أقره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية لبدء العمل به خلال الستة أشهر القادمة، وكذلك تصور عن اللائحة الاسترشادية لإتاحة الفرصة للأندية والاتحادات الرياضية لإجراء الانتخابات، بعد إصدار القانون الجديد، كما طلب عبد العزيز من الوزير، التعاون في مجال مكافحة المنشطات، وخاصة أن مصر بدأت خطواتها الجادة لاعتماد معمل المنشطات مما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة.

وإيمانًا بدور الشباب الذي يمثل شريحة كبيرة في المجتمع، وكذلك مواكبة دعم الشباب، من رئيس الجمهورية، ومشاركتهم في الحوار المجتمعي من خلال المؤتمرات الشبابية، بمشاركة شباب من الدول العربية والأجنبية، وجه خالد عبدالعزيز، الدعوة لوزير الشباب التونسية، لزيارة مصر ورئاسة وفد شبابي تونسي، يشارك في مؤتمر الشباب نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

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وفي نهاية الجلسة أهدي عبد العزيز، ماجدولين الشارني، 3 مجلدات تشتمل علي مشروع الملاعب الرياضية الخماسية، والقانونية بمراكز الشباب والأندية والملاعب المفتوحة المرحلة الرابعة 2016، ومجلد يحتوي علي منشآت وأنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تم تنفيذها في عامي 2015،2016، ودليل المنشآت الشبابية والرياضية بجمهورية مصر العربية.

وحضر المباحثات السفير المصري نبيل حبشي، ومحمد كساب مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة الشباب والرياضة المصرية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة التونسية.

الجدير بالذكر أن عبد العزيز، وصل تونس صباح أمس الأحد، بدعوة من وزارة الشباب والرياضة التونسية، لمناقشة بنود بروتوكول التعاون الخاص بالبرنامج التنفيذي في المجال الرياضي والشبابي بين مصر وتونس، وحضور مباراة كرة القدم بين منتخب مصر وتونس.