"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية

كتبت - نورا ممدوح :

يلتقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف ، للتأكيد على انتهاء مصر من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية ومراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

كما يبحث الوزير مع رايدر، التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.

ويأتى اللقاء على هامش مؤتمر العمل الدولي الذى تستمر أعمال دورته الـ 106 في أسبوعه الثاني، بقصر الأمم بجنيف، ويشارك فيه أكثر من 5000 مندوب حكومي وممثل عن العمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة، ويرأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان.

ويجري في الجلسة العامة للمؤتمر انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، للفترة من 2017 إلي 2020، لاختيار ممثلي أعضاء الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للمجلس لدورة تستمر 3 سنوات، ويتألف من 56 عضوا عن الحكومات منهم 28 أصليين ومثلهم مناوبين، فضلا عن 33 عضوا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، ومن كل منهما 14 أعضاء أصليين ، و19 مناوبين .