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وفاة ضابط في الجيش التونسي في انفجار لغم غرب البلاد

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مصراوي Masrawy

وفاة ضابط في الجيش التونسي في انفجار لغم غرب البلاد

11:01 ص الإثنين 12 يونيو 2017

وفاة ضابط في الجيش التونسي في انفجار لغم غرب البلاد

تونس - (د ب أ):
توفي ملازم في الجيش التونسي اليوم الاثنين متأثرا بجراحه اثر اصابته في انفجار لغم خلال عمليات تمشيط عسكري.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي لوسائل إعلام محلية اليوم بأن ملازما كان قد أصيب في انفجار لغم في جبال ورغة التابعة لولاية الكاف غرب تونس يوم الجمعة الماضي، توفي صباح اليوم في المستشفى العسكري بالعاصمة.

كان اللغم انفجر تحت عربة عسكرية أثناء قيامها بعملية تمشيط في الجبل، وأصيب الملازم بجروح بالغة في رجله.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب في 2011 سقط العشرات من القتلى والجرحى من العسكريين والأمنيين في انفجار ألغام، وسط طرق مفخخة بالجبال وفي كمائن لعناصر ارهابية.
وتتحصن جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ولتنظيم "داعش" المتطرف في جبال القصرين والكاف وسيدي بوزيد.

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