وفاة ضابط في الجيش التونسي في انفجار لغم غرب البلاد
وفاة ضابط في الجيش التونسي في انفجار لغم غرب البلاد
11:01 ص الإثنين 12 يونيو 2017
تونس - (د ب أ):
توفي ملازم في الجيش التونسي اليوم الاثنين متأثرا بجراحه اثر اصابته في انفجار لغم خلال عمليات تمشيط عسكري.
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي لوسائل إعلام محلية اليوم بأن ملازما كان قد أصيب في انفجار لغم في جبال ورغة التابعة لولاية الكاف غرب تونس يوم الجمعة الماضي، توفي صباح اليوم في المستشفى العسكري بالعاصمة.
كان اللغم انفجر تحت عربة عسكرية أثناء قيامها بعملية تمشيط في الجبل، وأصيب الملازم بجروح بالغة في رجله.
ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب في 2011 سقط العشرات من القتلى والجرحى من العسكريين والأمنيين في انفجار ألغام، وسط طرق مفخخة بالجبال وفي كمائن لعناصر ارهابية.
وتتحصن جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ولتنظيم "داعش" المتطرف في جبال القصرين والكاف وسيدي بوزيد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مقتل واصابة 4 في انفجار لغم شرقي الجزائر
-
مقتل 5 بينهم جندي في انفجار لغم أرضي شمال غربي باكستان
-
الجيش التونسي أطلق النار تحذيرا لمنع غلق محطة لتوزيع النفط والغاز
-
مقتل عنصريين من حرس الحدود السعودي بانفجار لغم على الحدود اليمنية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات ناريةأخبار
-
قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيهاأخبار
-
-
انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة: "ادعيلي يا أمي.. أبويا السبب"أخبار
-
بالفيديو.. "هدف ساذج" يمنح تونس فوزًا على مصر بتصفيات أمم إفريقيارياضة
-
"ليفل الوحش".. كيف استقبل طلاب الثانوية امتحاني الفيزياء والتاريخ؟أخبار