الرئيس القبرصي يناقش في بيروت العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية
الرئيس القبرصي يناقش في بيروت العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية
10:44 ص الإثنين 12 يونيو 2017
نيقوسيا- (أ ش أ):
يبدأ الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس اليوم زيارة رسمية إلى لبنان تستغرق ثلاثة أيام يرافقه خلالها وزير الخارجية ايوانيس كاسوليدس ووزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس والمتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس كريستودوليديس.
وقال المكتب الرئاسي في نيقوسيا في بيان اليوم الأثنين إن الرئيس انستاسيادس سيناقش في بيروت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قبرص ولبنان والقضايا الاقليمية والعلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان، وكذلك آخر التطورات في قضية اعادة توحيد قبرص.
ونقلت وكالة انباء "سي ان ايه" القبرصية عن البيان قوله إن الرئيس اللبناني ميشيل عون سوف يستقبل رسميا الرئيس انستاسيادس ؛ ثم يرأس الزعيمان المباحثات بين وفدي البلدين، كما سيلتقي الرئيس القبرصي بعد الظهر مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.
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