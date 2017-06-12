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الرئيس القبرصي يناقش في بيروت العلاقات ‏الثنائية والقضايا الاقليمية

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مصراوي Masrawy

الرئيس القبرصي يناقش في بيروت العلاقات ‏الثنائية والقضايا الاقليمية

10:44 ص الإثنين 12 يونيو 2017

الرئيس القبرصي يناقش في بيروت العلاقات ‏الثنائية والقضايا الاقليمية

نيقوسيا- (أ ش أ):
يبدأ الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس اليوم زيارة ‏رسمية إلى لبنان تستغرق ثلاثة أيام يرافقه خلالها وزير الخارجية ايوانيس ‏كاسوليدس ووزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس والمتحدث باسم ‏القبرصية نيكوس كريستودوليديس.‏

وقال المكتب الرئاسي في نيقوسيا في بيان اليوم ‏الأثنين إن الرئيس انستاسيادس سيناقش في ‏بيروت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قبرص ولبنان والقضايا الاقليمية ‏والعلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان، وكذلك آخر التطورات في قضية ‏اعادة توحيد قبرص.

ونقلت وكالة انباء "سي ان ايه" القبرصية عن البيان قوله إن الرئيس اللبناني ميشيل عون سوف يستقبل رسميا الرئيس انستاسيادس ؛ ثم يرأس الزعيمان المباحثات بين وفدي البلدين، كما سيلتقي الرئيس القبرصي بعد الظهر مع البطريرك ‏الماروني بشارة بطرس الراعي.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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