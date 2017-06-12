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«كين» يحلم بالإطاحة بـ«روني» من قيادة منتخب إنجلترا

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«كين» يحلم بالإطاحة بـ«روني» من قيادة منتخب إنجلترا «كين» يحلم بالإطاحة بـ«روني» من قيادة منتخب إنجلترا

التحرير

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أكد مهاجم توتنهام هاري كين على رغبته في الحصول على شارة قيادة الإنجليزي بشكل دائم، وذلك بعدما حصل عليها للمرة الأولى في مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأوضح موقع "فور فور تو" أن مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت يرغب في تعيين قائدًا جديدًا للمنتخب الإنجليزي خلفًا لواين روني الذي اقتربت مسيرته الدولية من النهاية.

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وأوضح كين بأنه يرغب بقوة في ارتداء شارة القيادة خاصة أنه شخصية هادئة وليس بالإنسان سريع الغضب إلى جانب تمتعه بطموح كبير ويعلم جيدًا ماذا يريد وتلك من أبرز المواصفات التي يجب توافرها في قائد منتخب الأسود الثلاثة.

وأضاف مهاجم توتنهام بأنه شعر بسعادة كبيرة عندما أخبره ساوثجيت بأنه سيرتدي شارة القيادة أمام اسكتلندا، حيث أخبره بهذا الأمر في الحصة التدريبية يوم الجمعة، وحينها انتابه العديد من المشاعر والفخر الشديد خاصة أنه حلم طويلًأ بهذا الأمر.

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التحرير

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