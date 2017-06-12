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«هارت»: مستقبلي مبهم مع «السيتي» ولا أملك أي عروض

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«هارت»: مستقبلي مبهم مع «السيتي» ولا أملك أي عروض «هارت»: مستقبلي مبهم مع «السيتي» ولا أملك أي عروض

التحرير

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صرح الإنجليزي جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي والمعار إلى تورينو الإيطالي، أنه يملك مستقبلًا مبهمًا مع السيتي ولم يقم الفريق بتحديد مستقبله حتى الآن، أو التحدث معه بشأنه.

وكان بيب جوارديولا مدرب السيتيسنز قد أرسل اللاعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى تورينو لمدة موسم واحد، بعد إعتقاده أنه لا مكان له مع الفريق، في ظل وجود الحارسان برافو وكابييرو.

وقال هارت في تصريحات نقلتها «ذا صن» البريطانية "لا أعرف مستقبلي مع السيتي وليس لدي عروض خارجية، وأعتقد أن موقفي الحالي هو التحلي بالصبر حتى يتحدد مستقبلي".

وكان مانشستر سيتي قد وقع هذا الصيف مع حارس المرمى البرازيلي إديرسون، حارس بنفيكا السابق، بعد التخلي عن خدمات كابييرو، لتكون رسالة واضحة لهارت بعدم رغبة جوارديولا في عودته.

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وأضاف "أحب أن أشارككم معلومات عن مستقبلي، ولكن للأسف ليس لدي معلومات لأشاركها. وأنا لم أتحدث مع إدارة السيتي ولكنهم قد وقعوا مع حارس مرمى جديد هذا الصيف، ولكنني فهمت قصدهم".

وتابع "أنا لم أعد طفلا، لا أستطيع أن أحزم أمتعتي وأرحل هكذا، أنا احب الإستقرار".

واختتمت الصحيفة قولها بأن هناك مصادر مقربة من مدرب وست هام يونايتد سلافين بيليتش، أكدت أن الهامرز ينوون التقدم بعرض لإعارة هارت للموسم القادم مع خيار الشراء.

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التحرير

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