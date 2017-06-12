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مدافع «اليونايتد» خارج حسابات مورينيو للموسم المقبل

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مدافع «اليونايتد» خارج حسابات مورينيو للموسم المقبل مدافع «اليونايتد» خارج حسابات مورينيو للموسم المقبل

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ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين، أن الدولي الإنجليزي، كريس سمولينج، مدافع نادي مانشستر يونايتد، سيرحل عن أروقة الأولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت سكاي سبورتس، أن الدولي الإنجليزي، كريس سمولينج، صاحب الـ27 عامًا، على رادار العديد من أندية «البريميرليج»، أبرزها إيفرتون، وكريستال بالاس، ووست هام يونايتد.

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وتابعت الشبكة، أن كريس سمولينج، الذي شارك مع الشياطين الحمر هذا الموسم في 36 مباراة، في جميع المسابقات، خرج من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، للموسم المقبل.

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