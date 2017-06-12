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«إيسكو»: أنهيت الموسم بشكل مثالي

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«إيسكو»: أنهيت الموسم بشكل مثالي «إيسكو»: أنهيت الموسم بشكل مثالي

التحرير

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أعرب متوسط ميدان ريال مدريد إيسكو عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي أنهى به موسم 2016- 2017، وذلك بعد الأداء اللافت للنظر الذي قدمه في فوز منتخب بلاده أمس على مقدونيا بنتيجة 2-1 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وأوضح إيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الثقة هي مفتاح نجاح أي لاعب، مشيرًا إلى شعوره بالراحة الكبيرة منذ بداية الموسم الذي يعتبره ربما الأفضل في مسيرته خاصة أن ريال مدريد كتب التاريخ بالتتويج بثنائية الدوري ودوري الأبطال.

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وأضاف إيسكو أنه عندما يقدم الفريق نتائج مميزة يؤثر ذلك على المستوى الفردي للاعبين، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه خلال الموسم والحصول على النقاط الثلاث من مباراة الأمس.

وعن مستقبله مع ريال مدريد قال إيسكو بأنه قريب للغاية من تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، معربًا عن سعادته الكبيرة بتواجده في الفريق الملكي حيث يأمل في مواصلة اللعب في البيرنابيو لسنوات عديدة قادمة، مشيرًا إلى أن الوقت الأن هو وقت الراحة بعد ذلك الموسم الطويل.

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التحرير

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