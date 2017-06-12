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«نادال» يقفز إلى التصنيف الثاني عالميًا و«دجوكوفيتش» يتراجع

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«نادال» يقفز إلى التصنيف الثاني عالميًا و«دجوكوفيتش» يتراجع «نادال» يقفز إلى التصنيف الثاني عالميًا و«دجوكوفيتش» يتراجع

التحرير

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صعد رافائيل نادال إلى التصنيف الثاني عالميًا في التصنيف الصادر صباح اليوم وذلك عقب تتويجه أمس بلقب رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بالتغلب على ستانيسلاس فافرينكا في المباراة النهائية بثلاث مجموعات دون رد.

وقفز نادال مركزين بهذا التتويج بينما تراجع الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى التصنيف الرابع عالميًا وذلك بعد توديعه البطولة من ربع النهائي على يد النمساوي دومينيك تيم، حيث دخل دجوكوفيتش البطولة مدافعًا عن اللقب.

وفيما يلي تصنيف اللاعبين العشر الأوائل:

1- أندي موراي  9,890 نقطة

2- رافائيل نادال  7,285 نقطة

3- ستانيسلاس فافرينكا  6,175 نقطة

4- نوفاك دجوكوفيتش  5,805 نقطة

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5- روجر فيدرير  4,945 نقطة

6- ميلوس راونيش  4,450 نقطة

7- مارين سيليش  4,115 نقطة

8- دومينيك تيم  3,985 نقطة

9- كي نيشيكوري  3,830 نقطة

10- ألكساندر زفيريف  3,070 نقطة 

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