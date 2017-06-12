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المفتي: غزوات الرسول كانت دفاعا عن الدولة وليست اعتداءً

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المفتي: غزوات الرسول كانت دفاعا عن الدولة وليست اعتداءً المفتي: غزوات الرسول كانت دفاعا عن الدولة وليست اعتداءً

التحرير

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين، وليس وقتا للكسل والخمول والراحة كما يدعي لسان حال البعض.

وأضاف علام، في كلمته، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى «غزوة بدر الكبرى»، التي توافق 17 رمضان من كل عام، إن أعظم انتصارات المسلمين وفتوحاتهم إنما جاءت في شهر رمضان المبارك، لتؤكد للجميع أن رمضان شهر الجِد والكد والعمل والاجتهاد في مختلف المجالات، وهو شهر المجاهدة للنفس الأمارة بالسوء، فهو إذن شهر العمل والانتصارات، وليس شهر الكسل والخمول والتواكل.

وشدد على أن غزوات الرسول، صل الله عليه وسلم، جاءت دفاعا عن وجود الدولة، ولم تكن يوما من باب الاعتداء على الآخرين دون وجه حق، وهو ما أكده الرسول، حين كان يوصي جيوش المسلمين قائلًا لهم: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ؛ لا تَعْصُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَجْبُنُوا، وَلا تُغْرِقُوا نَخْلًا، وَلا تُحْرِقُوا زَرْعًا، وَلا تَحْبِسُوا بَهِيمَةً، وَلا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَلا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا، وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا».

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وأضاف مفتي الجمهورية: لم يكن شهر رمضان مانعا من القيام بما ينبغي القيام به مما لا موجب لتأخيره؛ كلقاء عدو مثلا، وهذا ما وقع فعلا في غزوة بدر الكبرى، فقد جرت في شهر رمضان ونفر المسلمون إلى خارج المدينة هناك في بدر، حيث جرت أول غزوة في الإسلام بين الرسول وأصحابه من المهاجرين والأنصار، وبين الكافرين من قريش.

ودعا المفتي كل جموع الأمة الإسلامية إلى التحلي بروح الانتصارات والفتوحات الإسلامية، والاهتمام بالعمل والاجتهاد؛ حتى تحتل أمتنا الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم.

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التحرير

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