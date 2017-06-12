حركة المرور.. ازدحام بشوارع الهرم والجامعة والنيل السياحي

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى، صباح اليوم الاثنين، انسيابًا في حركة السير؛ بينما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في بعض الطرق وازدحام في الحركة وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات ورصد أي معوقات مرورية وذلك أثناء فترة الذروة الصباحية.

وظهر ازدحام مروري بمناطق شارع الهرم وكوبري الجيزة المعدني وشارع الجامعة وشارع النيل السياحي وقصر العيني.

وظهرت معدلات طبيعية لحركة السيارات وكثافات متحركة أعلى الطرق منها محور صلاح سالم ومناطق وسط البلد وميدان التحرير وكوبري قصر النيل وعباس و15 مايو.

وانتظمت الخدمات المرورية بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم لتنظيم حركة المرور.

وشهد أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية للمنيب كثافات مرتفعة في طريق بنها من نزلة الدائري للمتجه إلى الإسكندرية الزراعي وأعلى كوبري أكتوبر للمهندسين.