أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تستقبل رؤساء دول إفريقية قبل قمة العشرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تستقبل رؤساء دول إفريقية قبل قمة العشرين

10:33 ص الإثنين 12 يونيو 2017

ميركل تستقبل رؤساء دول إفريقية قبل قمة العشرين

برلين- (د ب أ):
قبل نحو أربعة أسابيع من قمة مجموعة العشرين في هامبورج، تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين عدة رؤساء دول إفريقية للمشاركة في مؤتمر عن إفريقيا.
ويدور المؤتمر حول كيفية دعم التنمية الاقتصادية في القارة التي تعاني من الفقر والحروب الأهلية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح ورئيس الاتحاد الإفريقي ودولة غينيا ألفا كوندي.

تجدر الإشارة إلى أن إفريقيا ستكون أيضا ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورج الألمانية في السابع والثامن من يوليو المقبل.

وتهدف ميركل إلى خلق فرص مستقبلية للشباب على وجه الخصوص في ظل النمو السكاني الكبير في إفريقيا وتقليل تدفق المهاجرين، وذلك عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة وتدعيم دور الفتيات والمرأة وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بزيادة النفقات المخصصة للجيش

    وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بزيادة النفقات المخصصة للجيش

    أخبار
  • الجالية التركية بألمانيا ترفض مقترح وزير الداخلية بوضع معالم للثقافة الألمانية

    الجالية التركية بألمانيا ترفض مقترح وزير الداخلية بوضع معالم للثقافة

    أخبار
  • ميركل تحذر من الإخلال بتوازن القوى في الخليج بسبب أزمة قطر

    ميركل تحذر من الإخلال بتوازن القوى في الخليج بسبب أزمة قطر

    أخبار
  • شرطة بافاريا تحصل على معدات جديدة بقيمة 30 مليون يورو لمكافحة الإرهاب

    شرطة بافاريا تحصل على معدات جديدة بقيمة 30 مليون يورو لمكافحة الإرهاب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات

    بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات "أحد التصفيات"

  • انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة:

    انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة: "ادعيلي يا أمي.. أبويا السبب"أخبار

  • قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها

    قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيهاأخبار

  • مشادات خلال مناقشة

    مشادات خلال مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة

    بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخأخبار

  • منتج

    منتج "ظل الرئيس": مسلسلي لا يُعرض على "الحياة" وفريق العمل يدعم "السيسي"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

8 الصبح - حوار مع السفير هاني خلاف حول حضور الرئيس السيسي للقمة الإفريقية الألمانية

8 الصبح - حوار مع السفير هاني خلاف حول حضور الرئيس السيسي للقمة الإفريقية الألمانية

السيسي يلتقي وزيرة الاقتصاد الألمانى

السيسي يلتقي وزيرة الاقتصاد الألمانى

الرئاسة: زيارة السيسي لألمانيا يغلب عليها الطابع الاقتصادي

الرئاسة: زيارة السيسي لألمانيا يغلب عليها الطابع الاقتصادي