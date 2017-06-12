ميركل تستقبل رؤساء دول إفريقية قبل قمة العشرين

برلين- (د ب أ):

قبل نحو أربعة أسابيع من قمة مجموعة العشرين في هامبورج، تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين عدة رؤساء دول إفريقية للمشاركة في مؤتمر عن إفريقيا.

ويدور المؤتمر حول كيفية دعم التنمية الاقتصادية في القارة التي تعاني من الفقر والحروب الأهلية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الإفريقي ودولة غينيا ألفا كوندي.

تجدر الإشارة إلى أن إفريقيا ستكون أيضا ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورج الألمانية في السابع والثامن من يوليو المقبل.

وتهدف ميركل إلى خلق فرص مستقبلية للشباب على وجه الخصوص في ظل النمو السكاني الكبير في إفريقيا وتقليل تدفق المهاجرين، وذلك عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة وتدعيم دور الفتيات والمرأة وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.