مقتل رجل أمن سعودي في انفجار عبوة ناسفة بالقطيف

(أ ف ب):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل شرطي سعودي وجرح اثنين آخرين، مساء الأحد، في انفجار عبوة يدوية الصنع في القطيف، المنطقة التي تتركز فيها غالبية الشيعة في شرق المملكة.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إنه "أثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر".

وأضاف أن ذلك "نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، وإصابة رجلي أمن حالتهما الصحية مستقرة".

وأكّد البيان أن "الجهات الامنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية".

شهدت المنطقة الشرقية ومن ضمنها القطيف منذ 2014 هجمات واعتداءات تستهدف الشيعة تبناّها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شيعيا.

ويعيش غالبية الشيعة في السعودية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ويشكون من التهميش.