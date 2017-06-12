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سموحة يصطدم بالمصري في برج العرب

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سموحة يصطدم بالمصري في برج العرب سموحة يصطدم بالمصري في برج العرب

التحرير

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يدخل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة اختبارًا صعبًا، اليوم الإثنين، عندما يواجه نظيره المصري البورسعيدي، علي ملعب الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدورى الممتاز.

وتأتي مواجهة اليوم، فى ظروف غاية فى الصعوبة على فريق سموحة، بسبب النقص العددي، والغيابات الناتجة عن الايقافات أو الاصابات وهو مايزيد من صعوبة اللقاء.

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ومن المنتظر أن يعتمد مؤمن سليمان علي مجموعة العناصر الأساسية أصحاب الخبرات وهم محمد أبو جبل، وإسلام محارب، وأيمن أشرف، وأحمد رؤوف، ورجب بكار.

ويفتقد سموحة لجهود الثنائي ياسر إبراهيم، وعمرو المنوفي، للإنذار الثالث، وأحمد مكى الذى أصيب بالعضلة الأمامية فى مران الأمس، والمهدي سليمان وأحمد تمساح وعمر سعد ومحمود سيد للاصابة ، كما يغيب عن اللقاء الثنائي الأفريقي مالو باتريك وبانو دياوارا، للمشاركة مع البوركيني فى تصفيات أمم إفريقيا.

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