البرادعي يقترح مخرجًا للخلاف حول تيران وصنافير
البرادعي يقترح مخرجًا للخلاف حول تيران وصنافير
12:54 ص الإثنين 12 يونيو 2017
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كتبت – سحر عزام:
اقترح الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق حلا للخلاف حول سيادة جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر بين مصر والسعودية وذلك من خلال بدائل للتعاون الاقتصادي والأمني المشترك في الجزيرتين.
وكتب البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الأحد :" تخبط وإنشقاق جسيم حول تيران وصنافير بعد عقود من غياب الشفافية فى قضية وطنية . مايجمعنا كعرب يتضاءل كل يوم. من المستفيد؟".
وأضاف نائب رئيس الجمهورية السابق :" لابد أن هناك مخرج، عن تيران وصنافير : حرية الملاحة فى مضيق تيران مكفولة بمقتضى المادة ٥/٢ من إتفاقية السلام أيا كان صاحب السيادة.
هناك أيضا بدائل كثيرة، للتعاون الاقتصادي والأمني المشترك فى الجزيرتين أو فى المنطقة الإقتصادية الخالصة دونما الحاجة الى نقل السيادة.
مايجمعنا أهم وأبقى".
وتناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الاتفاقية بحضور ممثلى الحكومة، وعلى رأسهم سامح شكرى، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة، ويرأس اجتماع اللجنة التشريعية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
كانت توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية، التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين: أحدهما مؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارها سعوديتين، والآخر معارض للتسليم، ويعتبر الأمر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية.
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